Amazon cose TECH a pochi spiccioli: 5 genialate a meno di 6€ (in promo)

Fai shopping di gadget tech super utili e anche super economici. Ho scelto 5 imperdibili, che su Amazon in questo momento costano meno di 6€. Li ricervi con spedizioni veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce però perché la disponibilità è limitata.

Con questa custodia impermeabile, che supporta qualsiasi smartphone con schermo fino a 7″, andare a mare non sarà un problema. Il dispositivo resterà ben protetto da acqua, polvere e sabbia e potrai usarlo anche per scattare foto in mare! Prendila a 5,99€.

Un caricatore rapido per auto al quale collegare fino a due dispositivi di elettronica in contemporanea. Design sobrio ed elegante con pratica luce LED. Prendilo a 3,99€.



Il top della qualità racchiuso in questa utilissima chiavetta USB 64GB di Kingston. Un prodotto comodissimo per conservare tutti i tuoi file, ben al sicuro, e averli sempre a disposizione. Quasi in sconto del 50%, è anche super veloce in lettura e scrittura. Prendila a 5,99€.

Questo semplice adattatore è in grado di trasformare tablet e smartphone in un PC. Infatti, collegandolo all’ingresso USB C, ti permette di averne a disposizione uno di tipo USB A: questo significa che potrai collegare periferiche di vario genere come chiavette, hard disk, mouse, tastiere, stampanti, microscopi e non solo. Potrai creare una vera e propria postazione di lavoro. Super utile, costa niente. Prendilo a 3,59€.

Con un pratico cavo 3 in 1 come questo, con uscita USB C, microUSB e Lightning, puoi ricaricare da 1 a 3 dispositivi in contemporanea. Il tutto, occupando solo una porta USB A. Super robusta la struttura: il cavetto è rivestito in corda di nylon con rinforzi in plastica dura alle estremità. Salva spazio, è l’ideale anche da portare in viaggio. Prendilo a 5,99€ appena.

Visto che ottimi gadget tech puoi prendere a prezzo piccolissimo su Amazon? Costano tutti meno di 6€ in questo momento e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.