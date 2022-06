Amazon: come ottenere un buono sconto di 6€

Pochi lo sanno, ma grazie a un’iniziativa di Amazon, fino al 30 giugno 2022, è possibile ottenere un buono sconto del valore di 6 euro. Questo può essere utilizzato per qualsiasi ordine effettuato dopo aver eseguito tutte le procedure per ottenere questo coupon speciale.

Questo benefit potrà essere utilizzato solo per un unico ordine e da un solo account. In pratica, acquistando ad esempio questa utilissima PenDrive da 64GB a soli 7,64 euro, invece di 8,99 euro, la pagherete solamente 1,64 euro.

Scopriamo insieme cosa bisogna fare per ottenere questo speciale buono sconto del valore di 6 euro. Ma attenzione, dovete sbrigarvi perché la promozione scadrà il 30 giugno 2022. Successivamente non sarà più valida la procedura che vi spiegheremo di seguito.

Amazon: ottieni 6€ di buono sconto

Questa promozione di Amazon è davvero interessante. Sia che siamo assidui compratori, sia che compriamo ogni tanto, 6 euro di buono sconto sono sempre apprezzati. Oggigiorno poi risparmiare sta diventando un lusso che con il colosso dello shopping online, invece, è un’abitudine.

Ma come è possibile ottenere questo buono sconto da 6 euro? Molto semplicemente ricaricando di almeno 60 euro il proprio account di Amazon. In questo caso, automaticamente si riceverà un buono sconto del valore di 6 euro.

La cosa interessante è che non si dovrà far nulla per ottenerlo. Questo speciale sconto verrà applicato automaticamente al momento del pagamento dell’ordine successivo e sarà visibile direttamente nella pagina di riepilogo dell’ordine.

Inoltre, è importante sapere che per accedere a questa promozione dovrete ricaricare di almeno 60 euro il vostro account direttamente dal link dedicato e seguire le istruzioni che riportiamo qui di seguito:

Cliccare sul pulsante giallo prima di ricaricare l’account; ricaricare l’account di almeno 60 euro; riceverai un’email di conferma; acquista tutti gli articoli venduti e spediti da Amazon che vuoi; il buono sconto sarà applicato automaticamente all’ordine, visibile quando si procederà al pagamento.

Tra l’altro, scegliere come metodo di pagamento la ricarica dell’account Amazon non solo è più semplice e veloce, ma anche sicuro. Inoltre, è anche un modo pratico per monitorare le spese e gestire il proprio budget.

