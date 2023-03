Amazon cala l'asso: OPPO Watch Free sprofonda del 45%, appena 54€

La settimana non potrebbe iniziare meglio: l’ottimo smartwatch multifunzione OPPO Watch Free è in super offerta su Amazon a un prezzo irresistibile. Quest’oggi, infatti, ti bastano appena 54€ grazie a uno sconto del 45% che fa crollare il prezzo di ben 45€.

Realizzato con materiali di buona fattura e con una cassa in alluminio addirittura impermeabile fino a 50 metri di profondità, il wearable del colosso cinese monta un bellissimo pannello AMOLED da 1.64 pollici ed è ancora perfettamente compatibile con tutti gli smartphone Apple e Android.

OPPO Watch Free costa pochissimo con questa offerta di Amazon: affare d’oro

Sul versante opposto, invece, trova posto un precisissimo sensore HR capace di registrare costantemente la frequenza cardiaca, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e valutare anche la qualità del sonno. A tutto ciò, inoltre, si aggiunge un cervello smart con algoritmi pensati per registrare più di 100 modalità di allenamento: lo allacci al polso e inizia a tracciare i dati più importanti per darti modo di scoprire come migliorare la tua forma fisica.

Con questa offerta di Amazon non ti devi più preoccupare di acquistare un nuovo smartwatch, a maggior ragione se consideri l’enorme quantità di funzionalità avanzate di cui dispone il wearable di OPPO. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.