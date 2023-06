Amazon a briglie sciolte: aspirapolvere senza fili SCONTATO dell'84%

Prima che tutto finisca voglio subito dirti che questa è una promozione che durerà pochissimo. Per cui se non vuoi perdere l’occasione vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello l’aspirapolvere senza fili YISORA a soli 98,99 euro, invece che 599,99 euro.

Grazie a questo sconto incredibile dell’84% potrai avere un risparmio di 501 euro sul totale. Dato che potrebbe anche essere un errore di prezzo devi essere veramente veloce. Questa scopa elettrica è molto leggera e maneggevole. Possiede una super batteria in grado di durare a lungo e ha un’aspirazione potente.

Aspirapolvere senza fili YISORA a prezzo sbriciolato

L’aspirapolvere senza fili YISORA ha un motore da 175 W che offre un’aspirazione potentissima. Potrai scegliere tra due velocità in base a ciò che devi aspirare. Può catturare facilmente peli di animali domestici, capelli, briciole, polvere e anche piccoli detriti. Inoltre ha un design molto leggero e maneggevole.

In confezione troverai diversi accessori che ti permetteranno di aspirare su diverse superfici come il divano, i sedili dell’auto o le zone in cui è più difficile arrivare. È anche dotato di un filtro interno che riesce a trattenere le particelle di polvere più piccole, fino a 0,1 micron. Questo garantisce un’aria più pulita. Ha una batteria da 2200 mAh in grado di durare per 40 minuti con una sola ricarica in modalità standard.

Davvero un’ottima occasione da non perdere per nessun motivo. Come ti dicevo, a questo prezzo lo vorranno tutti e la promozione scadrà da un momento all’altro. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo aspirapolvere senza fili YISORA a soli 98,99 euro, invece che 599,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.