Amazon BOMBETTE di Pasqua: 5 gadget tech WOW a meno di 10€

Queste chicche tech, ottimi gadget, sono in promozione a meno di 10€ su Amazon proprio in un bellissimo periodo come quello che precede la Pasqua. Fai adesso un ottimo affare e accaparrateli al volo, sii veloce però: si tratta di occasioni a tempo limitato.

Una chiavetta USB da 128GB di altissima qualità firmata Kingston, super veloce. Perfetta per copiare, conservare, trasferire e gestire file anche di grandi dimensioni. Con lo sconto del 39% lo prendi a 9,81€ appena.

Questo comodissimo portachiavi ti permetterà di avere – finalmente aggiungerei – sempre a disposizione un cavo USB C d’emergenza. Ovunque ti trovi, puoi facilmente ricaricare il tuo smartphone o altri dispositivi. Bello e di design, in promozione lo prendi a 6,19€ appena.

Questo supporto smartphone per auto è la soluzione definitiva per permetterti di trasportare il dispositivo senza rischiare che cada per colpa di una frenata o di una buca. Infatti, è dotato di uno spettacolare sistema di blocco automatico, che si attiva quando posizioni il device. Perfetto per qualsiasi modello di auto, puoi prenderlo a 9,99€ appena.

Un comodissimo paio di auricolari Bluetooth con design in ear e comodissimo supporto da collo. Progettati per permetterti di fare sport senza avere la paura di perderli, sono l’ideale in qualunque situazione. Gestisci chiamate e brani utilizzando il telecomando integrato, niente di più comodo. In promozione, lo prendi a 9,99€ appena.

Un delizioso paio di auricolari con design semi in ear ed estetica super elegante. Perfetti per ascoltare la musica che ti piace di più oppure parlare al telefono mantenendo la mani libere, basta abbinarli in Bluetooth al tuo smartphone per iniziare subito a utilizzarli. In gran sconto, lo prendi a 9,99€ appena.

Approfitta di queste bombette tech, che da Amazon ti accaparri a meno di 10€. Chicche di Pasqua spettacolari, che ricevi a casa con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è super limitata.

