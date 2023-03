Amazon BOMBETTE del weekend: 5 gadget tech pazzeschi a meno di 15€

Questa selezione di gadget tech, tutti super economici, è pazzesca. Ci sono prodotti utilissimi, che potrai sfruttare in una marea di contesti. Dai subito un’occhiata e scegli i tuoi preferiti: costano tutti meno di 15€ su Amazon e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però: si tratta di un’occasione a tempo limitato.

Grazie a questo utile dispositivo, potrai portare a nuova vita il tuo vecchio hard disk (oppure SSD)! Proprio quello che hai tolto dal PC e ora credi che non sia più utilizzabile. Niente di più sbagliato: inseriscilo in questa speciale custodia SATA da 2,5″ e poi sarà subito pronto all’uso: si trasformerà in una praticissima memoria esterna perfetta per i tuoi file, da collegare direttamente tramite porta USB. Prendilo in promozione a 6,47€.

Il secondo utilissimo prodotto è questa torcia spettacolare. Luminosissima, e dotata di batteria ricaricabile, integra anche un piccolo pannello solare: grazie a lui, la batteria potrà essere ricaricata grazie al sole! Ovviamente, puoi optare anche per la normale ricarica tramite porta USB. Per finire, questa luminosissima lampada si trasforma anche in un praticissimo powerbank d’emergenza. In promozione, la prendi a 14,99€ appena.

Questo convertitore ti permetterà di portare a nuova vita i filmati sulle tue vecchie videocassette. Non dovrai più rinunciarci e, anzi, li renderai eterni. Infatti, potrai facilmente passarli in digitale e conservarli o condividerli con chi ami. Facilissimo da usare, basta abbinarlo a un PC (con a bordo uno dei tanti software gratuiti di conversione) e poi a un vecchio videoregistratore o videocamera: una qualsiasi periferica che possa riprodurre la VHS che vuoi portare in digitale. In promozione, questa genialata la prendi a 8,99€.

Non un semplice portachiavi, ma – finalmente – uno strumento che ti permetterà di tenerle tutte in ordine: l’originale Key Smart in versione “Flex“. Alla fine, da un mazzo informe, difficile da gestire e che può graffiare gli altri oggetti, ottieni un blocchetto compatto e ordinato, dal quale prendere ogni volta la chiave che serve. In promozione, te l’accaparri a 9,99€ invece di 14,80€.

Per finire, questo elegante portafogli che – all’apparenza – potrebbe sembrare che ti tech abbia ben poco. E invece no, si tratta di uno strumento che – oltre a custodire denaro, carte e documenti – ti permetterà anche di mantenere al sicuro le carte di credito e i documenti in tessera. Infatti, la tecnologia integrata di blocco RFID eviterà a malintenzionati di tentare (tramite POS o smartphone) di effettuare scansioni alle tessere senza il tuo permesso. Elegante e capiente, in promozione lo prendi a 13,93€.

