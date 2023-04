Amazon, BOMBA FOLLE a 23€: chiavetta 512GB per smartphone, tablet e PC

Una chiavetta USB da ben 512GB perfetta per conservare, spostare, copiare una marea di file direttamente da smartphone (anche iPhone), tablet o PC! Un prodotto 3 in 1 che non potrebbe essere più versatile e completo. Un sistema di archiviazione esterno che, a questo prezzo, risulta assolutamente imperdibile. Per approfittare di questa assurda promozione Amazon dovrei essere velocissimo: completa l’ordine al volo, senza inserire alcun codice. Il prezzo finale, di 23,99€, se l’offerta è ancora attiva, lo vedrai direttamente subito prima di pagare.ricevi tutto con spedizioni veloci e gratuita, garantita dai servizi Prime.

Un dispositivo spettacolare, perfetto per risparmiare tempo quando si tratta di spostare file – anche di dimensioni molto grandi – da un device all’altro. Infatti, a disposizione hai tutte le possibili uscite. USB A per il PC, microUSB per smartphone e porta Lightning per iPhone. L’USB C può essere integrata con un qualsiasi adattatore.

Il suo potenziale può essere sfruttato senza problemi sui dispositivi della mela morsicata ed è un vantaggio da non sottovalutare. Puoi facilmente effettuare lo spostamento di file utilizzando la speciale applicazione per iOS.

Insomma, pratica, capiente e super completa. Questa chiavetta USB da 512GB – a questo prezzo – è un affare sensazionale. Completa l’ordine al volo per prenderla a 23,99€ appena, se la promozione è ancora attiva. La ricevi con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitatissima, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.