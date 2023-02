Amazon, BOMBA del lunedì: 19€ per il potente compressore portatile (-50%)

Con un compressore potente e compatto come questo hai sempre a disposizione un valido strumento per gonfiare lo pneumatico dell’auto, ma non solo. Infatti, puoi utilizzarlo praticamente con qualsiasi oggetto abbia bisogno di essere gonfiato. Un prodotto facilissimo da utilizzare, che basta collegare alla porta accendisigari della tua vettura ed è subito pronto all’uso. Non dovrai ricordarti di ricaricare la batteria e quindi non rischierai di trovarlo scarico nel momento in cui ti servirà utilizzarlo. Addirittura, per semplificare le operazioni al buio, integra una potente torcia.

Approfitta dello sconto Amazon del 50% e portalo a casa a 19,99€ appena: mettilo subito nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “5Q42S3MY”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima.

Un accessorio semplicissimo da utilizzare. Lo colleghi alla porta accendisigari della vettura, inserisci l’adattatore che ti serve (scegliendo fra quelli in dotazione) e poi – utilizzando il display e i pulsanti rapidi di gestione – puoi subito iniziare a utilizzarlo. Come anticipato, la presenza di torcia integrata sarà decisamente d’aiuto nel caso in cui serva utilizzare il potente compressore portatile al buio. Pochi minuti nessuno sforzo per gonfiare qualsiasi cosa occorra.

