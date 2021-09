Amazon, BOMBA a sorpresa: nuovi Kindle Paperwhite in prordine

I nuovi Kindle Paperwhite sono già disponibili in preordine su Amazon. Ci si aspettava che sarebbero arrivati solo dopo l'evento, che la piattaforma di e-commerce ha previsto per il prossimo 28 settembre. Invece, puoi già prenotare il tuo nuovo lettore di eBook a partire da 139€. Le spedizioni partiranno dal prossimo 27 ottobre: scegli la tua versione e accaparratela subito.

Amazon Kindle Paperwhite di nuova generazione: aperti i preordini

Un nuovo lettore di eBook, con schermo ben più ampio: 6,8″ e bordi molto più sottili, il trattamento antiriflesso ti permetterà di avere la sensazione di leggere su un foglio di carta, anche quando la luce diretta è molto forte. Adesso, puoi anche regolare il tono della luminosità: decidi tu qual è il migliore per non affaticare la vista.

Interessate anche l'autonomia energetica, che si spinge fino a 10 settimane. Un dispositivo che, nel complesso, risulta anche più veloce. Infine, il nuovo Kindle Paperwhite è anche in grado di resistere perfettamente al contatto accidentale con l'acqua (certificazione IPX8) potrai sfruttarlo anche in situazioni in cui potrebbe esserci questo tipo di contatto.

Scegli fra l'edizione 8GB e quella 32GB con ricarica wireless. Decidi se vuoi l'edizione con pubblicità oppure quella senza e completa il tuo preordine:

Ti ricordo che puoi effettuare il preordine subito, ma le spedizioni partiranno dal 27 ottobre prossimo.