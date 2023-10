Amazon Blink Video Doorbell: sconto PRIME del 43%

Hai mai desiderato rispondere alla tua porta ovunque tu sia? Con l’Amazon Blink Video Doorbell, ora puoi farlo! Ecco perché dovresti approfittare dell’offerta eccezionale del 43% durante la festa delle offerte Prime, che termina domani, 11 ottobre, a mezzanotte. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 39,99 euro.

Amazon Blink Video Doorbell: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Questo innovativo videocitofono ti consente di restare connesso alla sicurezza della tua casa in ogni momento. Grazie alla risoluzione HD a 1080p di giorno e ai video a infrarossi di notte, non perderai mai un dettaglio. E il miglioramento dell’audio bidirezionale ti permette di comunicare facilmente con chiunque sia alla porta.

Una delle caratteristiche più impressionanti del Blink Video Doorbell è la sua batteria di lunga durata, che assicura un funzionamento continuo senza doverla ricaricare frequentemente. Ricevi notifiche personalizzate sul tuo smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento o quando un visitatore suona il campanello. Inoltre, grazie alle impostazioni di privacy avanzate, hai il controllo totale sulla tua sicurezza domestica.

Puoi collegare il tuo videocitofono Blink al sistema di cavi preesistente del tuo campanello o abbinarlo al Sync Module (venduto separatamente) per usufruire delle funzioni video in diretta e dell’audio bidirezionale su richiesta. Hai anche la possibilità di salvare e condividere i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente) oppure nel Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink.

L’installazione è rapida e semplice, grazie alle due batterie al litio AA incluse. Il nuovo sigillo interno del vano batteria garantisce resistenza agli agenti atmosferici con un grado di protezione IP54. Inoltre, è compatibile con Alexa, consentendoti di ricevere notifiche e rispondere con l’audio bidirezionale con un semplice comando vocale.

La confezione include il Blink Video Doorbell e un kit di montaggio completo di viti e tasselli. Mentre il Sync Module 2 non è incluso, è disponibile per ottimizzare l’uso in modalità wireless.

Non lasciarti sfuggire questa eccezionale opportunità di migliorare la sicurezza della tua casa. Acquista subito l’Amazon Blink Video Doorbell durante l’offerta Prime e proteggi la tua casa al prezzo ridicolo di soli 39,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.