Amazon Black Friday 2023: ecco tutti i buoni che puoi riscattare GRATIS

C’è ancora più gusto a fare shopping su Amazon per il Black Friday, usando i buoni che puoi riscattare gratuitamente. Si tratta di una serie di promozioni che ti permette di accedere a coupon di diverso valore, da utilizzare per risparmiare sui tuoi ordini. Continua a leggere per scoprire quali puoi ottenere e accaparrateli al volo!

Black Friday su Amazon: i buoni da riscattare

I più interessanti del momento sono 5, ma alcuni di loro sono riservati solo ad alcuni clienti.

Bonus sulla ricarica Amazon

Grazie a questa promozione, potrai ricevere ben 6€ da spendere sull’e-commerce, dopo aver effettuato una ricarica di almeno 60€: attivala subito ed effettua la tua ricarica.

Crea una lista nascita e risparmia fino a 300€

Scegliendo di creare una lista nascita, ottieni il 15% di risparmio sui tuoi acquisti:

Approfitta di uno sconto del 15% sugli articoli idonei nella tua Lista Nascita e risparmia fino a 300€. Lo sconto inizia 180 giorni prima della data di arrivo inserita nella Lista Nascita e scade 90 giorni dopo la data di arrivo. La tua lista deve essere attiva per almeno 14 giorni prima di poter beneficiare dello sconto. Attiva la promozione per le Liste Nascita

Ricevi un bonus scegliendo un punto di ritiro

Questa promozione non è disponibile per tutti gli utenti, ma solo per una selezione. Grazie a lei, scegliendo un punto di ritiro per la consegna dei tuoi pacchi, ottieni uno sconto di 7€: scopri subito se puoi beneficiarne.

Usa Amazon Photo e ottieni 15€ di credito

Un’altra ghiottissima promozione, disponibile solo per una selezione di clienti. Decidendo di utilizzare il servizio di Amazon Photo, puoi ottenere un credito di 15€: scopri subito se puoi avere accesso alla promozione.

Un buono di 10€ per determinati clienti

Ancora più ristretta è l’ultima promozione: se idoneo a partecipare, puoi ottenere un credito di 10€ da spendere durante il Black Friday. Molto interessante, verifica se sei idoneo e scopri le condizioni in dettaglio.

Black Friday su Amazon: le offerte già attive

Il periodo di offerte del Black Friday Amazon 2023 inizierà ufficialmente il prossimo 17 novembre. Tuttavia, sai che alcune occasioni premium sono già disponibili? Guarda la nostra strettissima selezione e approfitta di sconti fino al 63%.

