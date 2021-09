La bancarella tech torna anche questa settimana e il bello è che tutti i prodotti che ho selezionato costano meno di 1€ su Amazon. Praticamente, paghi solo le spedizioni. Approfittane adesso e scegli il prodotto che più ti piace.

Amazon: la bancarella tech più economica

Il primo prodotto è un utilissimo cavo di qualità eccezionale perché realizzato totalmente in nylon con supporti rafforzati in prossimità delle uscite. Di queste ne hai ben 3, una per ogni tipo: USB C, microUSB oppure tipo C. Scegli quella che ti serve in ogni momento, le avrai sempre a disposizione. Il prezzo? Solo 0,83€ su Amazon con spedizioni di 3,99€.

Il secondo gadget è un utilissimo mouse senza fili, dal design decisamente di carattere. Bello e completo, lo porti a casa ad appena 0,29€: controlla tu stesso, paghi solo le spedizioni (2,99€) in pratica.

Il terzo prodotto è un anello in grado di misurarti la febbre, la temperatura corporea. Devi solo indossarlo e lui farà il resto. Uno sfizio decisamente interessante, che paghi pochissimo: portalo a casa a 0,99€ con spedizioni di 1,99€.

Il quarto prodotto in gran sconto è lei: l'intramontabile pennetta USB. Super comoda e sempre utile, quella che ho trovato è da 32GB e la porti a casa a 0,49€ con spedizioni di 3,99€.

Il quinto interessante gadget è per la tua auto e ti permetterà finalmente di ricaricare più dispositivi contemporaneamente e a buona velocità. Un gioiellino con 4 porte USB che porti a casa a 0,19€ ed è dotato di 4 porte. Le spedizioni sono di appena 2,99€.

Hai visto quante occasioni Amazon nascoste puoi trovare grazie alla bancarella tech? Le altre, le migliori, sono sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone