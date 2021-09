Ormai è tempo di tornare sui banchi di scuola, ma puoi farlo in modo smart e super economico con la bancarella tech di Amazon. Per questa settimana ho selezionato 5 prodotti a meno di 5€: perfetti per il back to school. Qual è il tuo preferito?

Amazon: il mercatino tech per il back to school è eccezionale

Il primo prodotto è di indubbia utilità, oltre che decisamente bello. Si tratta di un mouse senza fili super compatto e di design. Questo gioiellino puoi collegarlo a qualsiasi PC grazie alla chiavetta in dotazione. Non perdere l'occasione di portarlo a casa a 3,16€ appena con spedizioni assolutamente gratis.

Il secondo gioiellino è comodissimo e super pratico. Un cavo, tutte le uscite che ti servono: USB C, microUSB oppure Lightning. Un cavo realizzato con struttura rinforzata e un prezzo più che concorrenziale: lo porti a casa a 5,99€ (si, è un po' più di 5€, ma ne vale la pena).

Il terzo prodotto è una memoria USB con ben 32GB di storage interno. Super pratica per spostare rapidamente dati da un dispositivo all'altro e per salvare tutti i documenti che ti servono. Questo gadget lo porti a casa a 4,60€ appena adesso.

Il quarto dispositivo ti permetterà di espandere il potenziale del tuo smartphone al massimo. Si tratta di un adattatore in grado di aggiungere al tuo device una porta USB. In questo modo, potrai collegare mouse, tastiere oppure memorie esterna. Il pacco con all'interno ben 4 adattatori lo prendi ad appena 3,99€.

Per finire in bellezza, un paio di auricolari Bluetooth con cavo per supporto da collo, che lo rende perfetto per l'attività sportiva. Il prezzo? Appena 3,99€ con spedizioni gratis.

Visto quanti affare puoi fare al mercatino tech di Amazon per il back to school? Tutte le altre interessanti offerte puoi trovarle sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

