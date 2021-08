La bancarella tech Amazon torna anche questa settimana con una serie di prodotti decisamente interessanti, tutti a prezzo assurdo. Ben 5 prodotti, tutti a massimo 5€: scegli il tuo preferito e fai il tuo affare del giorno.

Amazon, bancarella tech: tutto a massimo 5€

Il primo prodotto è una videocamera super compatta, bella e accessoriata: inserisci una memoria esterna e utilizzala come vuoi. Infatti, è perfetta da nascondere in casa, per la tua sicurezza, oppure da fissare addosso per filmare le tue avventure. Il bello è che lo porti a casa a 4,99€ con spedizioni super economiche (3,99€).

Il secondo gioiellino è uno speaker wireless che puoi sfruttare collegandolo in Bluetooth a smartphone e altri dispositivi compatibili. Dotato di batteria integrata, è persino impermeabile: puoi anche usarlo in bagno per ascoltare la tua musica preferita quando fai la doccia! Lo prendi a 5€ circa con spedizioni assolutamente gratis!

Il terzo prodotto è un aspirapolvere da tastiera, perfetto per tutti i piccoli spazi dove si annida la polvere. Fra i tasti, ma non solo: puoi pulire anche le porte USB e altri spazietti angusti. Lo prendi a 2,49€ appena ed è anche super grazioso esteticamente. Le spedizioni sono super economiche (1,98€ appena).

Il quarto gioiellino è un mouse senza fili, che potrai sfruttare senza problemi per lavorare al PC e per l'utilizzo quotidiano. Dotato di tutto quello che serve, in kit ricevi un adattatore senza fili. Approfittane adesso e portalo a casa a 2,79€ con spedizioni di appena 1,98€.

L'ultimo prodotto è di estrema utilità: un caricabatterie per batterie di tipo 16340 14500 18650 e 26650. Per intenderci, si tratta delle batterie che sono nelle sigarette elettroniche e in moltissimi altri dispositivi elettronici. Questo interessante prodotto lo prendi a 1,29€ appena e le spedizioni sono di 1,98€ soltanto. Utilissimo, è il classico mai più senza.

Ti sono piaciute queste chicche? Ogni giorno, le migliori e le più succulente, le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone