Sfizio del giorno? Toglitelo con la bancarella tech di Amazon! Ho selezionato 5 prodotti a meno di 5€, belli, divertenti e utili. Scoprili subito tutti e decidi quale ti piace di più, ma sii sempre rapido: le scorte sono in genere limitate.

Amazon, bancarella tech: 5 prodotti a meno di 5€

Il primo device è un amplificatore di schermo per smartphone. Un vero spettacolo: posizioni il tuo dispositivo e vedi le immagini amplificate. Video e giochi molto più comodi grazie a questa genialata, che è anche super portatile. Prendilo a 3,99€ appena da Amazon e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite sai servizi Prime.

Il secondo prodotto è in grado di tirare fuori il meglio dal tuo smartphone. Si tratta di un kit con all'interno ben 4 adattatori OTG. Di cosa si tratta? Di dispositivi USB On The Go: dalla classica USB C del tuo device a una porta USB standard. Questo significa che puoi collegare mouse, tastiere, varie periferiche e non solo. Insomma, espandi il potenziale del tuo smartphone spendendo pochissimo: questo kit lo prendi a 4,59€ da Amazon ora con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Il terzo dispositivo è praticamente quasi gratis, per questo non potevo proprio evitare di segnalartelo! Un bellissimo speaker Bluetooth, che colleghi ai device compatibili per ascoltare la musica che più ti piace. Dotato di pulsanti per la gestione rapida, questo gioiellino lo porti a casa a – ed è assurdo – 2,28€ appena da Amazon. Le spedizioni sono assolutamente gratis, ma ci sono pochissimi pezzi.

Il quarto gioiellino è un paio di auricolari in ear molto bello sotto il profilo estetico, oltre che decisamente utile. Ascolta la tua musica preferita oppure parla al telefono: ti basterà collegare il wearable in Bluetooth a smartphone, tablet, PC e non solo. Dotati di custodia, che protegge e ricarica le cuffiette, questo dispositivo lo porti a casa a 3,89€ da Amazon con spedizioni super economiche (2,99€).

L'ultima, grande, chicca è una mini videocamera multiuso, che puoi usare sfruttando l'alta definizione. Tutto quello che devi fare è inserire una microSD e iniziare a registrare: è così piccola, che puoi posizionarla ovunque e rimarrà ben nascosta. Questo gioiellino lo paghi appena 2,82€ godendo anche di spedizioni super economiche (1,99€).

