Su Amazon ci sono dei prodotti che nemmeno immagini si possano pagare così poco. Basta saperli trovare ed ecco che, con pochissimo, porti a casa gadget tech super utili e sfiziosi. Oggi ne ho selezionati 5, costano tutti meno di 3€: meno che alle bancarelle. Sei pronto?

Amazon, la bancarella: tecnologia a meno di 3€

Dai wearable, agli accessori per smartphone, passando per un mouse. Mi sono sbizzarrita e tu dovrai solo scegliere quello che più ti piace!

Mouse senza fili

Super utile e compatto, questo mouse senza fili lo porti praticamente ovunque. Grazie alla chiavetta in dotazione, lo colleghi al PC e puoi usarlo per lavorare, giocare o qualsiasi altra attività ti serva.

Quanto costa? 1,99€ appena con spedizioni super economiche (1,99€).

Auricolari senza fili

A chi non serve un bel paio di auricolari senza fili, piccoli e con tanto di custodia, perfetta per ricaricarli? Il design in ear ti permette di tenerli comodamente alle orecchie, senza rischiare di perderli. Dotati di Bluetooth 5.0 e riduzione elettronica del rumore (CVC 6.0), sono validi anche per parlare al telefono.

Il prezzo per questo gioiellino? 3,20€ con spedizioni ultra economiche (solo 2).

Auricolari wireless

Un modello un po' diverso, sempre Bluetooth, ma con un cavo che congiunge le due cuffiette. Per chi sono pensati? Semplice, per chi – puntualmente – perde gli auricolari! Perfetti da collegare allo smartphone, puoi usarli per parlare al telefono e gestisci tutto dal piccolo telecomando integrato.

Il prezzo di questo wearable è ridicolo: 1,58€ con spedizioni super economiche (1€).

Caricatore multiplo rapido

Un caricabatteria con quattro ingressi USB e presa europea. Perfetto da portare in viaggio, è dotato di ricarica rapida Quick Charge 3.0 e puoi anche decidere di collegare contemporaneamente i dispositivi che desideri ricaricare.

Il prezzo di questo comodissimo dispositivo è di 2,19€ e le spedizioni sono super economiche anche in questo caso (1€).

L'adattatore da USB C a jack audio

Un dispositivo comodissimo per chiunque abbia una porta USB C e nessuna porta per inserire le cuffie a cavo jack da 3,5mm. Con questo gadget, non è più un problema: non solo colleghi le cuffie a cavo che ami di più, ma puoi anche ricaricare la batteria, contemporaneamente.

Quanto costa? Una sciocchezza: 1,29€ con spese di spedizioni irrisorie (1,29€).

