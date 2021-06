Nel weekend si va al mercato, alle bancarelle! E se io te le portassi a casa o al mare o ovunque tu sia? Almeno quelle tech! Ho scovato tre chicche su Amazon che ti piaceranno e che – se anche le comprerai tutte insieme – alla fine ti faranno spendere meno di 13€ in totale.

Naturalmente, puoi sceglierne di ordinarne anche solo uno, pagando esclusivamente quello. Pronto a restare a bocca aperta?

Amazon: la bancarella tech

Il primo prodotto è uno speaker wireless super rugged, di quelli che resistono al contatto con acqua e polvere (non è impermeabile!) ed anche agli urti accidentali.

Bello e tosto esteticamente, lo usi anche per le attività all'aperto, attaccandolo dove vuoi, grazie al moschettone. Quanto costa lui? Solo 4,99€ con spedizioni gratis!

Il secondo prodotto bancarella è uno smartband, molto simile a quelli della concorrenza e pronto a diventare il tuo assistente personale da polso: notifiche, sport, frequenza cardiaca.

Tutto a portata di polso! Quanto spendi per averlo? 4,35€ appena e – anche qui – spedizioni gratis!

L'ultima chicca da bancarella tech è questo spettacolo di mouse senza fili. Un look aggressivissimo, con tanto di pulsante per regolare al meglio i DPI e rotellina per lo scrolling rapido.

Funziona senza fili e a casa ricevi anche la chiavetta per connetterlo al PC. Il suo prezzo? Tieniti forte: solo 1,99€ con 1€ di spese di spedizione!

Insomma, facendo due rapidi calcoli precisi:

speaker Bluetooth a 4,99€;

smartband a 4,35€;

mouse senza fili a 1,99€ più 1€ di spedizioni.

Il totale per tutti questi gioiellini è di 12,33€, direttamente su Amazon! Certo, le spedizioni non saranno veloci, ma dove fai un affare così, spendendo poco più di 10€? E ricorda, se lo desideri, puoi anche comprare un singolo prodotto: paghi solo lui, naturalmente.

Ti piacciono queste chicche nascoste che scoviamo ogni giorno? Le altre le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

