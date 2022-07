Amazon Audible: ottieni 6 mesi a un prezzo pazzesco grazie al Prime Day

Amazon Audible è un servizio che offre contenuti audio senza limiti di ascolto. La sua piattaforma, gestita dall’omonimo colosso dello shopping online, ti offre accesso illimitato a un catalogo impressionante di audiolibri, podcast Audible Original e serie audio.

Disponibile per Android, Amazon Echo e iOS, questo servizio è un vero pozzo di titoli incredibili. Non avrai limiti su quali audiolibri ascoltare. Potrai davvero gustarti qualsiasi contenuto senza dover fare i conti con fastidiosi acquisti in-app.

In questi giorni però potrai accedere a un’offerta davvero eccezionale. Amazon Audible può essere tua a soli 2,95 euro al mese per 6 mesi. Non ci credi? Allora continua a leggere questo articolo dedicando qualche minuto del tuo tempo e non te ne pentirai.

Scopriamo insieme come puoi accedere a questa fantastica promozione collegata all’evento Prime Day che inizierà tra pochissimi giorni. Ma se preferisci, puoi anche decidere di ottenere un 1 mese gratis di Amazon Audible, ma così annullerai l’offerta precedente.

Amazon Audible: 6 mesi a un prezzo speciale è il regalo del Prime Day

Il Prime Day è alle porte, ma non mancano comunque offerte da capogiro. Se non ci credi dai un’occhiata a questa. Ora Amazon Audible è in promozione a soli 2,95 euro al mese per 6 mesi. Quando mai si ripeterà un’occasione così golosa?

Come puoi ottenere tutto questo risparmio e accedere a un universo di audiolibri, podcast e serie audio? Semplice, collegandoti alla pagina dedicata all’offerta Amazon Audible che ti permette di attivare l’abbonamento al nuovo prezzo straordinario.

Questo speciale abbonamento si rinnova automaticamente a 2,95 euro al mese per 6 mesi, poi continuerà a 9,99 euro al mese, il prezzo standard di questo servizio. Ovviamente in qualsiasi momento potrai decidere di recedere dal contratto senza costi aggiuntivi o penali.

Se invece preferisci puoi optare per la prova gratuita di 1 mese. In questo modo però annullerai la promozione che ti sconta il costo dell’abbonamento mensile. Quindi, terminati i 30 giorni di prova, continuerai ad accedere al servizio al costo di 9,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.