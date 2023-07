Amazon, ANTICIPO di Prime Day: 2 Echo Dot o 2 Echo Show al PREZZO DI UNO

Il Prime Day è ormai alle porte e Amazon ha già iniziato a scaldare i motori. Fra le offerte anticipate più ghiotte, c’è la possibilità di approfittare di un eccellente 2X1. Infatti, adesso hai la possibilità di portare a casa ben 2 Echo Dot di quinta generazione oppure 2 Echo Show di seconda generazione, pagandone solo uno. La cosa assurda è che per lo smart speaker c’è anche uno sconto sul prezzo di listino! Li ricevi inoltre con spedizioni rapide e gratis, grazie ai servizi Prime.

Curioso di sapere come fare? Continua a leggere!

Come avere 2 Echo Dot di quinta generazione al prezzo di 1 (e in sconto!)

Per fare un ottimo affare con questi eccellenti smart speaker, segui questi semplicissimi step:

copia questo codice fra gli appunti: ECHODOT

fra gli appunti: ECHODOT Metti 2 unità dello smart speaker nel carrello (attenzione, la promo è valida solo sul colore antracite);

(attenzione, la promo è valida solo sul colore antracite); prima di pagare, alla finalizzazione dell’ordine, applica il codice che hai già copiato negli appunti.

Prendi entrambi a 42,98€ circa invece di 129,98€: solo 21,50€ per ogni pezzo, invece di 64,99€!

Come Avere 2 Echo Show 5 al prezzo di 1

Lo smart display di nuova generazione non è in sconto, ma con la promozione 2X1, spendi comunque la metà! Ecco come fare:

copia questo codice fra gli appunti: ECHOSHOW5

fra gli appunti: ECHOSHOW5 scegli il colore di smart display che preferisci e mettine 2 unità nel carrello:

– Antracite ;

– Celeste ;

– Bianco Ghiaccio .

che preferisci e mettine 2 unità nel carrello: – ; – ; – . prima di finalizzare l’ordine, applica il codice che hai copiato fra gli appunti.

In questo modo, due pezzi di Echo Show di seconda generazione li prendi a 108,99€ invece 217,99€: esattamente metà prezzo!

Amazon: che anticipo di Prime Day!

Come vedi, le promo che anticipano il Prime Day sono già partite. Oltre agli smart speaker e agli smart display, ci sono altre due occasioni da prendere al volo:

Anche in questo caso, godi di spedizioni assolutamente veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, si tratta di occasioni a tempo limitato.