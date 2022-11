Amazon anticipa il Black Friday: Fire TV Stick 4K in SUPER OFFERTA (-53%)

Amazon ha scelto di anticipare le offerte del Black Friday per la sua gamma di dispositivi: è così, quindi, che arriva un’ottima offerta dedicata alla Fire TV Stick 4K, un vero e proprio punto di riferimento della gamma di prodotti Fire TV ed in grado di trasformare in Smart TV con un software aggiornatissimo e supportato qualsiasi TV.

Con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile acquistare la Fire TV Stick 4K al prezzo scontato di 27,99 euro invece che 59,99 euro. Si tratta di uno sconto reale del 53% che rende la Stick un vero e proprio “Best Buy”. Da notare che è possibile acquistare il dispositivo anche in 5 rate mensili da 5,60 euro, senza interessi di alcun tipo.

Amazon sconta la Fire TV Stick 4K: si risparmia il 53%

La Fire TV Stick 4K è un riferimento assoluto della gamma Fire TV e dell’ecosistema di prodotti Amazon, anche grazie al telecomando che consente il controllo tramite comandi vocali di Alexa. La possibilità di riprodurre contenuti in 4K rende la Fire TV Stick 4K la scelta giusta per l’intrattenimento domestico. Dalla Stick è possibile accedere a tutte le app dei servizi di streaming, da Netflix a YouTube, da Rai Play a DAZN, da NOW a Mediaset Infinity e fino ad arrivare, naturalmente, a Prime Video.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare la Fire TV Stick 4K al prezzo di appena 27,99 euro invece di 59,99 euro. Si tratta di un’occasione unica per anticipare le offerte del Black Friday con uno sconto davvero ottimo. L’offerta proposta da Amazon consente di risparmiare il 53% permettendo agli utenti la possibilità di acquistare la Fire TV Stick 4K a meno di 30 euro e con la possibilità di scegliere anche il pagamento in 5 rate mensili da 5,60 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.