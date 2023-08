Amazon annuncia la Festa delle Offerte Prime: ecco quando ci sarà

Amazon ha annunciato un evento esclusivo per i membri Prime chiamato “Prime Big Deal Days”. Questo evento – che in Italia si chiamerà “Festa delle Offerte Prime” – offrirà offerte speciali agli iscritti Prime di 19 paesi, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. L’annuncio è stato fatto da Doug Herrington, CEO di Worldwide Amazon Stores, e ulteriori dettagli saranno condivisi man mano che ci si avvicina all’evento.

Il colosso dell’e-commerce è entusiasta di offrire ai membri Prime alcune delle migliori offerte della stagione. L’evento è progettato per fornire ai membri Prime un accesso esclusivo a risparmi anticipati. L’evento, che si terrà in ottobre, permetterà di accedere a sconti ancora più elevati del normale: il momento ideale per concludere ottimi affari.

Come anticipato, l’evento “Prime Big Deal Days” si svolgerà in 19 paesi, tra cui Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito.

Insomma, la Festa delle Offerte Prime organizzata da Amazon rappresenta un’opportunità entusiasmante per i membri Prime. L’evento promette di essere un momento importante per lo shopping online. Per adesso, possiamo solo comunicarti il periodo in cui si terrà: da quanto emerge, anche dalla locandina pubblicitaria, si tratta del mese di ottobre 2023. Purtroppo però non conosciamo ancora alcuna data precisa: non resta che aspettare per conoscere ulteriori informazioni!

