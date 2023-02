Amazon affari TOP SECRET: 5 cose spettacolari e utilissime a meno di 15€

Prodotti super interessanti, affari realmente top secret perché non ti aspetteresti mai di trovarli a prezzo così contenuto. Ecco 5 utilissimi oggetti che da Amazon prendi a meno di 15€ adesso. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Una torcia potentissima da ben 6000 lumen, che arriva con in dotazione una marea di accessori! Costruzione super robusta (resistente all’acqua), fascio luminoso assurdo (e regolabile) e una cassetta per portare sempre con te:

batteria ricaricabile;

stazione di ricarica;

supporto per la bici;

adattatore per usare batterie usa e getta;

custodia protettiva della torcia.

In promozione, solo per poco puoi prendere tutto a 14,39€ appena.

Una presa smart, ma non come le altre. Questo modello è invisibile! La installi a muro – come faresti con quelle standard – e non ci sarà alcun ingombro extra. La differenza sostanziale c’è, però: qualsiasi oggetto collegherai a lei, potrà essere acceso e spento con lo smartphone (tramite apposita applicazione) oppure utilizzando la voce, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home. Approfitta del mega sconto: spunta il coupon in pagina, risparmia il 55% e prendila a 11,25€ appena (promo limitata).

Questo gadget è spassoso e utilissimo, specialmente quando ci sono i termosifoni accesi e l’aria si secca. Infatti, ti permetterà di ottenere una buona umidificazione dell’ambiente, arredando contemporaneamente. Rispetto ai classici umidificatori ambientali è bellissimo e spassoso. Internamente c’è anche una luce LED! Un prodotto carinissimo che puoi prendere a 10,90€ soltanto.

Un semplice portafogli? Assolutamente no! Questo prodotto è bello, discreto e – ovviamente – utile per denaro, carte e documenti. Al suo interno però c’è un segreto: il tessuto con il quale è realizzato permette il blocco RFID, aumentando esponenzialmente il livello di protezione di carte di credito e documenti in tessera. Infatti, di fatti impedisce che qualsiasi malintenzionato possa scansionare il chip NFC delle tue carte, riuscendo a rubare dei dati. Un sistema di protezione da non sottovalutare, che adesso prendi a 11,68€ (spunta il coupon in pagina per approfittarne!)

Questa bellissima lampada da tavolo, o scrivania, è ancora più utile di quello che pensi. Infatti, vanta una batteria integrata ricaricabile e può quindi offrirti il vantaggio di poterla posizionare praticamente ovunque desideri, senza alcun vincolo. Praticissima e regolabile su diverse intensità luminose, è anche un ottimo oggetto di design: prendila in promozione a 12€ circa appena, un affare!

Hai scelto i tuoi affari top secret, il tuo prodotto preferito a meno di 15€? Chicche utilissime, che sfrutterai nel quotidiano. Approfittane finché sono in sconto, li ricevi con spedizioni rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

