Amazon a TUTTO TECH: 5 gadget utili a meno di 10€

Tempo di shopping a cuor leggero su Amazon, grazie a questi 5 gadget utili e di qualità, tutti a meno di 10€. Scegli il tuo preferito e non preoccuparti del resto, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Amazon: 5 gadget tech a meno di 10€

Un breve elenco di dispositivi tecnologici, tutti super utili, che non penseresti mai di poter prendere a meno di 10€. Dai un’occhiata all’intero elenco e scegli i tuoi preferiti, sono tutti spediti gratis.

Un cavo USB robustissimo, con 3 uscite da usare anche in contemporanea, a 4,99€. A disposizione, tutte le uscite che possono servirti: USB C, microUSB oppure Lightning (per iPhone). Puoi usarle singolarmente, oppure tutte in contemporanea. In più, è incredibilmente robusto.

Una genialata. Un kit con 4 utilissimi interruttori USB a 9,29€: perfetto per accendere e spegnere quei dispositivi che non hanno questa possibili. Lampade, ventilatori, HUB multiporta: qualsiasi dispositivo.

La lampadina smart per eccellenza, quella di Tapo, a 9,90€. Una luce bianco calda, regolabile a piacimento. Consumi energetici ridicoli e configurazione semplicissima. La colleghi in WiFi a Internet e poi ne gestisci ogni aspetto tramite applicazione per smartphone oppure assistente vocale Alexa e Google.

Una presa smart per rendere intelligente quello che non lo è, qualsiasi prodotto tu abbia in casa: dagli elettrodomestici, alle lampade. Anche lei di Tapo, la prendi a 9,90€. Semplicissima da installare e configurare, tramite applicazione per smartphone, puoi configurarla come preferisci o programmarla.

Per finire, un interessante paio di auricolari TWS a 9,89€. Design in ear e autonomia energetica fino a 25 ore. Dotati anche di riduzione del rumore, si rivelano perfetti per parlare al telefono oppure ascoltare la musica che ami di più.

Visto quanti gadget tech super sfiziosi puoi portare a casa a meno di 10€ da Amazon? Il bello è che, se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite. Fai shopping a cuor leggero di prodotti utili e sfiziosi per una vita più intelligente.