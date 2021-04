Un paio di auricolari TWS, con un case super compatto per non risultare troppo ingombrante. Tutto senza rinunciare a un’ottima qualità audio. Ora puoi avere queste cuffiette in super offerta su Amazon a 9,99€: risparmi il 60% (codice “SA824QOA”) e le spedizioni anso assolutamente gratuite.

Auricolari TWS in super offerta su Amazon

Un design bello e sfizioso, a completare il look particolare di questo wearable c’è un piccolo display, presente all’interno del case di ricarica, che ti permetterà di avere sotto controllo la percentuale residua di autonomia energetica.

Grazie al Bluetooth 5.0, puoi collegare il dispositivo a smartphone, tablet, PC e non solo. Godi di musica in alta qualità e telefona senza fruscii di fondo, grazie alla tecnologia di riduzione intelligente del rumore.

Grazie al design in ear e alla certificazione IPX5 (resistenza al contatto accidentale con l’acqua), potrai usarli mentre fai sport, senza preoccuparti del rischio di perderli o rovinarli.

Per avere subito questo eccezionale paio di auricolari TWS in super sconto del 60% su Amazon, tutto quello che devi fare è mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice “SA824QOA”.

Come anticipato, le spedizioni sono assolutamente gratuite, seppure non rapide. Sempre a caccia di sconti e promozioni? Non perdere i migliori: li trovi tutti sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone