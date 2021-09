Amazon: 7 prodotti tech quasi GRATIS (costano meno di 1€)

Hai mai scavato nei meandri di Amazon? Sai che ci sono chicche tech a prezzo bassissimo, che porti a casa a meno di 1€? Praticamente, sono quasi gratis e paghi solo le spese di spedizioni. Sono tutti molto interessanti, scegli il tuo preferito dall'elenco che segue.

Amazon: prodotti tech che porti a casa quasi gratis

Il primo è un comodissimo modulo per il Bluetooth, che aggiunge la connettività senza fili dove non c'è. Ad esempio in auto oppure a quelle super casse audio, che suonano ancora molto bene. Lo prendi a 0,49€ con spedizioni di 2,49€.

Il secondo gadget tech è un lettore MP3 comodissimo. Inserisci una microSD con a bordo la tua musica preferita. Dotato di batteria integrata ricaricabile, ti permette di avere i tuoi gran preferiti sempre a disposizione: completa l'ordine per averlo a 0,49€ con spedizioni di 3,99€.

Il terzo prodotto è un utilissimo mouse senza fili, dal carattere super deciso. Bello e praticissimo, in dotazione ricevi anche una chiavetta per collegarlo al PC, al notebook, allo smarpthone e persino al tablet. Questo gioiellino lo prendi a 0,99€ con spedizioni di 3,99€.

Il quarto prodotto tech è un anello super interessante perché in grado di rilevare la temperatura corporea quando lo indossi. Bello, e di design, è un gadget tech unico, che prendi a 0,14€ con spedizioni di 1,99€.

Il quinto prodotto è utilissimo se sperdi spessissimo i tuoi dispositivi. Infatti, è un “trovatutto”: lo metti in borsa oppure lo attacchi alle chiavi e – attraverso l'apposita applicazione – lo connetti in Bluetooth allo smartphone. Ritrovare i tuoi oggetti sarà semplicissimo: se ti allontani troppo dal tracker, il tuo dispositivo emetterà un suono. Lo porti a casa a 0,19€ con spedizioni di 2,49€.

Il sesto gadget tech quasi gratis è un eccezionale cavo 3 in 1. Tutte le porte che possono servirti, sempre a totale disposizione. Un cavetto, con estremità: USB C, microUSB e Lightning. Lo porti a casa a 0,50€ appena con spedizioni di 3,99€.

Per finire, un prodotto utilissimo, che è in grado di aggiungere una vera e propria porta USB al tuo smartphone. In questo modo ne espandi il potenziale e colleghi memorie esterne, mouse, tastiere e non solo. Un sacco di periferiche, insomma. Puoi usarlo su device che hanno una porta USB C per la ricarica. Lo porti a casa a 0,59€ con spedizioni di 2,49€.

Visto quanti prodotti quasi gratis puoi trovare su Amazon? Praticamente li prendi quasi gratis, paghi solo le spedizioni. Approfittane subito e – se le offerte non sono mai abbastanza – iscriviti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net per scoprire tutte le altre!