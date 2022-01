Amazon: 7 cose tech UTILISSIME a meno di 10€, da avere

Ci sono piccole cose tech su Amazon, dispositivi pronti a semplificarti la vita perché utilissime. Ho selezionato le più interessanti a meno di 10€: dai un'occhiata e scegli senza remore. Infatti, su tutti godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon: cose tech super utili, da non perdere

I classici oggetti “mai più senza”, che non sai quanto sono comodi finché non li provi. Ho selezionato delle chicche economiche, che dovrebbero essere in ogni casa. Pronto? Dai un'occhiata!

Lampadina smart Tapo, dotata di connessione WiFi e compatibile con Alexa e Google Home. La prendi a 9,99€.

Un tris di adattatori, che trasforma le uscite USB C in USB A, super comodi per ricarica e periferiche. Lo prendi a 7€ circa.

Ben 4 adattatori che fanno il contrario e sono perfetti per inserire periferiche e memorie esterne su smartphone, tablet e iPad Pro. Da USB A a USB C: mouse, tastiere e non solo, a disposizione. Lo prendi a 4,29€ appena.

Un cavo 3 in 1 geniale. Un solo ingresso USB occupato, ma tutte le uscite che possono servire, sempre a disposizione. USB C, Lightning e anche microUSB. Usale singolarmente oppure in contemporanea! Portalo a casa a 5,24€.

Uno splitter HDMI, manna dal cielo in caso di tanti dispositivi collegati alla TV. Console, decoder Sky, decoder per il nuovo digitale terrestre, chiavette smart e non solo: con questo dispositivo risolvi il problema e, da una uscita, ne ottieni ben tre! Lo prendi a 8€ circa appena.

Una chiavetta USB da 32GB che è pronta a sorprenderti. Infatti, da un lato hai una USB A (perfetta per il PC) mentre dall'altra c'è una USB C (l'ideale per smartphone e tablet). Una soluzione perfetta per spostare file rapidamente da un device all'altro, senza limiti. La porti a casa a 6,53€ appena.

Per finire, un adattatore Bluetooth. A cosa servirà mai, starai pensando. Beh, tornerà utilissimo in una serie di contesti. Ad esempio, questo dispositivo è di tipo 5.0, quindi più moderno e in grado di garantire una connessione più stabile. Puoi usarlo per sostituire il chip integrato nel tuo PC. Ancora, è l'ideale come pezzo di ricambio, nel caso in cui – sempre il chip integrato – si sia bruciato. Offre tanto e costa poco: prendilo a 7,99€.

Visto? Si tratta di veri e proprie cose tech geniali, super utili in un sacco di contesti e – soprattutto – parecchio economiche. Non solo costa tutto meno di 10€ su Amazon, godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.