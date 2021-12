Amazon: 5 regali di Natale SFIZIOSI a meno di 5€

Un regalo di Natale, che prendi su Amazon a meno di 5€, con spedizioni veloci e gratis, e ti garantisci la “bella figura”. Un pensierino che non sia banale, esattamente come queste 5 proposte.

Amazon: 5 regali a meno di 5€ per Natale

Dai, siamo onesti: esistono i regali di Natale che “vanno fatti”, ma serve guardare il budget. Un pensierino, un piccolo dono, non dev'essere necessariamente banale e scontato. Dai un'occhiata a queste idee a meno di 5€ e scegli la tua preferita.

Il primo è il mio preferito. Una chicca. Uno strumento 18 in 1, super utile. Sembra un semplice portachiavi, ma in realtà è un dispositivo per il fai da te, realizzato in acciaio inossidabile. Cacciaviti e brugole di tipo diverso e anche un apribottiglie: un prodotto sfizioso, che prendi a 4,99€.

Il secondo prodotto verte sempre sull'utilità. Sono una grande amante delle torce, non le si apprezza finche non ne serve una all'improvviso. Questo modello è del brand Varta, quindi super affidabile. Compatta, puoi usarla come porta chiavi ed è in grado di resistere a cadute fino a 9 metri e anche al contatto con l'acqua. Ottimo fascio di luce, prezzo super: la prendi a 4,99€.

Il terzo gadget è un apribottiglie particolarissimo perché è… a forma di bottiglia! Su per bello esteticamente, realizzato con ottimi materiali e perfetto per tappi di sughero o di birra. Non manca un utile magnete, che ti permetterà di attaccarlo al frigorifero. Il brand è Legami, ottima qualità dei prodotti. Prendilo a 4,95€.

Il quarto prodotto è perfetto per chiunque abbia uno smartphone o un tablet. Si tratta di una serie di salviette, tutte impacchettate singolarmente, perfette per schermi, occhiali e non solo. Belle, utili e colorate, costano pochissimo: completa rapidamente l'ordine per averle a 2,95€ appena. Un pensiero sicuramente apprezzato!

Per finire, lo ammetto, devo sforare di qualche centesimo il budget, ma ne vale la pena! Con gli sconti Amazon del momento, puoi prendere un cavo 3 in 1 spettacolare. Un prodotto robusto, rinforzato alle estremità, che include 3 uscite: microUSB, tipo C oppure Lightning. Puoi usarle da sole o contemporaneamente. Un prodotto utilissimo: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per prenderlo a 5,25€.

Come vedi, un bel regalo per Natale a meno di 5€ puoi facilmente trovarlo su Amazon. Sii veloce però: completa i tuoi ordine per ricevere i prodotti in tempo per metterli sotto l'albero! Tutte le proposte godono di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.