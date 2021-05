Non immagini nemmeno cosa puoi trovare su Amazon a meno di un menù del McDonald's, anzi a meno di 5€. Ho deciso di dartene un assaggio, scegliendo cinque prodotti tecnologici in offerta assurda: pronto a stupirti?

Amazon: 5 offerte a meno di 5€

Niente prodotti scontati, promesso. Oggi potrai prendere a una cifra irrisoria dispositivi che non pensavi proprio potessero costare così. Mi sembra superfluo specificare che non dovrai ovviamente aspettarti device top di gamma, queste offerte puntano ad altro. Tieni conto che stai per prenderli quasi gratis e vedrai che l'equilibrio fra qualità e prezzo ti stupirà

I cuffioni Bluetooth

Non solo Bluetooth, funzionano anche a cavo e – volendo – diventano dei lettori MP3: devi solo mettere una microSD. Comode, belle e disponibili in tantissimi colori, queste cuffie over ear sono un vero e proprio affare perché li porti a casa a 4,99€ con spedizioni super economiche (2,80€). Puoi trovarli sull'inserzione dedicata proprio a loro, salvo esaurimento scorte.

Il mouse senza fili di design

Questa è una chicca, il prezzo te lo devo dire subito: 2,09€. A casa ti arriva un super mouse senza fili, dotato di pulsanti rapidi, rotellina e tasto per regolare i DPI. Nel kit, ovviamente, c'è anche l'adattatore da collegare il PC (il suo ricevitore). Lo prendi a un prezzo assurdo con spedizioni low cost (1,99€). Anche in questo caso, salvo esaurimento scorte.

Il tracker per non perdere oggetti

L'oggetto perfetto per non perdere oggetti. Chiavi, borse: qualsiasi cosa ti sia casa e tu non voglia rischiare di dimenticare. Questo dispositivo rientra fra i miei preferiti in super offerta perché non solo costa pochissimo, ma le spedizioni sono anche totalmente gratuite. Lo trovi, sempre su Amazon, a 3,99€ salvo esaurimento scorte.

Lo smartband

Anche in questo caso, c'è da restare impressionati. Questo wearable ti offre funzionalità basilari, ma complete: c'è anche il sensore per il battito cardiaco e funziona ovviamente come activity tracker. Lo metti al polso e lo tieni tutto il giorno: è leggerissimo. Su Amazon lo prendi a 3,20€ appena con spedizioni super economiche, ovviamente (2,99€).

Gli auricolari TWS

E certo, mica potevano mancare gli auricolari senza fili! Belli esteticamente con tanto di custodia per proteggerli. Funzionano in Bluetooth e li colleghi a qualsiasi device compatibile. Non mancano i controlli touch e un'ottima autonomia energetica. Sai quanto costano? 4,99€ appena e spedizioni da 3,30€ appena.

Amazon: le offerte che non immagini

Ti avevo accennato che saresti rimasto piacevolmente stupito da cosa può nascondersi nei meandri di Amazon. Basta saper cercare per trovare l'offerta più assurda e sperimentare nuovi prodotti, spendendo pochissimo!

Per questo abbiamo creato il canale Telegram di Telefonino.net, dove ogni giorno pubblichiamo solo le chicche più particolari. Se vuoi scoprirle in tempo reale, considerando che molte sono a tempo, non ti resta che iscriverti subito e iniziare a divertirti con noi, risparmiando!

