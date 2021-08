Voglia di divertirti un po'? Non serve un patrimonio: su Amazon ho scovato 5 divertentissime console, che prendi in gran sconto a meno di 20€, ma devi essere rapido se vuoi riceverle in tempo.

Amazon: 5 console top a super prezzo su Amazon

La prima è assurda: costa appena 18,90€ ed è uno spasso. Ben 620 giochi a disposizione per divertirti al meglio. Il problema è che ci sono pochissimi pezzi a disposizione, ne conto solo 5 al momento: completa l'ordine al volo e lo ricevi in pochissimo e con spedizioni gratis a casa.

Il secondo gioiellino è altrettanto divertente, ma super portatile! Puoi usarlo collegato alla TV oppure in giro. Infatti, è dotato di batteria integrata a display a colori per giocare praticamente ovunque. Sai quanto costa? Solo 8€ circa con spedizioni rapide e gratis.

Il terzo prodotto è un vero e proprio gingillo che ti catapulterà subito nei momenti più dolci dell'infanzia. Ricordi il celeberrimo Tamagotchi? Bene, ne ho trovato uno che è la copia perfetta: bellissimo come portachiavi interattivo, lo porti a casa a 7€ appena da Amazon, spedito rapido e gratis.

La quarta console è ancora portatile, perfetta da tenere in spiaggia sotto l'ombrellone per divertirti mentre ti rilassi. Ci sono 150 giochi fra i quali poter scegliere. Grazie a schermo e pulsanti, potrai giocare senza alcun problema praticamente ovunque. Quanto costa? Solo 19€ circa e – grazie alle spedizioni Prime – lo ricevi rapide e gratis a casa.

La quinta console è una vera chicca: non solo è bella e divertente, ma è anche un oggetto di arredo! Un mini arcade spettacolare, firmato da Legami, che puoi mettere in tasca oppure su un mobile per abbellire l'ambiente. Un gioiellino con tanto di display, che ti permetterà di divertirti in qualsiasi momento. La cosa più assurda è che questo gioiello, con a bordo 152 giochi, lo prendi a 13€ circa da Amazon.

Visto quante console eccezionali ci sono su Amazon? Tutte le altre offerte nascoste le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames