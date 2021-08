Su Amazon ci sono un sacco di occasioni nascoste, alcune assurde, considerando il prezzo. Oggi ho selezionato una serie di genialate tech, tutte a prezzo inferiore di 1€. Pochi centesimi per dei prodotti mai più senza, super utili: li conoscevi già?

Amazon: 5 prodotti tech a meno di 1€

Una carrellata di prodotti, tutti super economici, per i quali praticamente paghi solo le spese di spedizione (quando previste).

Il primo prodotto è un bel lettore MP3, con tanto di display e pulsanti rapidi. Devi solo aggiungere una memoria esterna, con a bordo la musica che ti piace, e ascoltare i tuoi brani. Il prezzo? Solo 0,79€ con spedizioni di appena 2,99€.

Il secondo prodotto è sempre a tema “musica”. Si tratta di un lettore MP3, questa volta però pensato per lo sport e con delle cuffie in ear integrate. Praticamente, hai tutto al collo! Il prezzo? Beh, costa 0,29€ con spedizioni di 3,59€.

Il terzo gioiellino è un caricatore rapido super compatto, con ben 3 porte USB sulle quali poter fare affidamento per ricaricare i tuoi dispositivi in modo rapido. Il prezzo? Anche in questo caso è imbarazzante: solo 0,29€ con spedizioni di 2,49€.

La quarta chicca è un gioiellino vero e proprio: un mini purificatore d'aria che inserisci nella porta accendisigari dell'auto. In pochi minuti, elimini i cattivi odori e respiri aria più pulita. Questo gadget super utile lo prendi a 0,59€ con spedizioni di 1,59€ appena.

Il quinto prodotto è un comodissimo lettore di memorie esterne 4 in 1: lo colleghi attraverso l'USB dopo aver inserito la tua memoria e scarichi rapidamente tutti i tuoi dati. Super utile, un vero mai più senza che prendi a 0,39€ con spedizioni di 1,59€.

