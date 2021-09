Amazon: 5 FURBATE TECH economiche per la casa mai più senza

La gestione della casa puoi renderla molto più semplice ed efficace, grazie alla tecnologia applicata ai piccoli gesti quotidiani. Con le 5 furbate tech che ho scovato su Amazon, spendi poco e hai ottimi risultati. Non si tratta di elettronica in senso stretto: non smartphone e wearable, ma tecnologia applicata a dispositivi da usare in casa per semplificarci la vita.

Scommetti che li amerai tutti e – soprattutto – scommetti che non pensavi costassero così poco? Le spedizioni di ogni dispositivo sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazon: 5 gadget tech economici per la casa

Il primo costa pochissimo, ma definirlo utile è poco. Un sigillatore di sacchetti. Un oggetto piccolo e compatto, pronto a sigillare buste di pasta, patatine, dolciumi vari: qualsiasi involucro che – rimanendo aperto – farebbe andare a male il cibo. Non ci saranno più sprechi e nemmeno ansia di consumare quello che hai aperto. Un gioiellino che porti a casa a 8€ circa.

Il secondo prodotto lo usi sempre in cucina ed è uno spettacolo. Finalmente, quando ti serve tritare qualcosa al volo, non dovrai più prendere il robot da cucina, montarlo, cercare una presa e perdere tempo. Questo frullatore compatto funziona attraverso batteria integrata ricaricabile: niente vincolo dei cavi ed è sempre pronto all'uso quando serve. Il prezzo? Te lo accaparri a 14€ circa appena!

Il terzo – e ultimo per la cucina – è un apparecchio per il sottovuoto. Io lo amo perché non ho tempo di fare la spesa tutti i giorni. Allora, faccio scorta una volta a settimana e poi metto sottovuoto quello che può andare a male: salumi, formaggi e non solo. Basta un attimo e tutto rimane fresco. Uno dei migliori modelli presenti su Amazon, lo porti a casa in offerta lampo a 30€ circa adesso.

A seguire, c'è questo deumidificatore compatto. Proprio quello che ti serve quando – in inverno – le finestre si aprono molto meno. Lo accendi in bagno mentre fai la doccia oppure in camera da letto ed eviti muffe e cattivi odori. Normalmente, questi prodotti hanno prezzi elevati, ma i modelli compatti puoi prenderli a cifre molto più ragionevole: questo modello lo porti a casa a 33€ (spunta il coupon in pagina prima di pagare) appena.

Per finire, un aspirapolvere compatto da usare ogni volta che serve. Potente motore aspirante, batteria integrata per l'uso senza fili e filtro lavabile: non serve prendere ogni volta l'aspirapolvere grande per pulire le superfici. E poi, vuoi mettere la praticità di usarlo anche in macchina? Questo gioiellino è in sconto adesso: lo porti a casa a 26€ circa appena. Un affare.

Visto? Con queste 5 furbate per la casa, spendi poco e hai una resa enorme. Trovi tutto su Amazon e – se sei sempre a caccia di occasioni – non dimenticare che le migliori le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.