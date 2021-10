Amazon: 5 errori di prezzo ASSURDI, da prendere al volo

Sempre a caccia di sconti, prezzacci o errori di prezzo? Allora questo è l'articolo che fa per te. Ho scovato 5 prodotti a prezzo assurdo su Amazon, probabili errori oppure super occasioni svuota magazzino, da prendere al volo. Dai un'occhiata e scegli il tuo preferito.

Amazon: errori di prezzo da non perdere

Una videocamera, una penna per la stampa 3D, un drone, uno smartband oppure un sistema di ricarica rapida senza fili. C'è veramente di tutto.

Smartband a 7€

Uno smartband perfetto per tutto il giorno. Notifiche, salute, sport: tutto a portata di polso. Lo colleghi in Bluetooth al tuo smartphone e sei pronto.

Portalo a casa a 7€ circa con spedizioni gratis. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “XDZIT778”.

Videocamera a 7€

Una videocamera super compatta, dotata di batteria integrata, che puoi usare in diversi modi. Fare riprese in giro oppure per la sicurezza in casa? Dotata di rilevamento dei movimenti e visione notturna.

Portalo a casa a 7€ circa con spedizioni gratis. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “S3Q42QZ4”.

Penna per stampa 3D a 7€

Una bellissima penna, per stampare in 3D i tuoi disegni. Dai vista, in tre dimensionata alle tue creazioni. Divertiti da solo oppure con i tuoi bambini. La punta super sottile è perfetta per lavori precisi e senza sbavature.

Portalo a casa a 7€ circa con spedizioni gratis. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “EW3CE3AD”.

Sistema di ricarica wireless a 4€

La ricarica rapida wireless è più interessante con i dispositivi giusti. Appoggia smartphone e wearable e inizia a ricaricarli. Quando ti servono, li sollevi per usarli e poi li piazzi di nuovo in carica.

Portalo a casa a 4€ circa con spedizioni gratis. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “SNP5B7CD”.

Drone WiFi riprese in 4K a 30€

Un drone completo di videocamera per riprese in 4K. Facile da pilotare, lo gestisci con il controller in dotazione e non solo. Colleghi il tuo smartphone in WiFi e vedi in tempo reale cosa riprende la videocamera integrata. Un prezzo spettacolare per un ottimo prodotto.

Portalo a casa a 30 circa con spedizioni gratis. Mettilo nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “G2HMVBDV”.

Visto? Si tratta di vere e proprie occasioni, che non so quanto dureranno, soprattutto se dovesse trattarsi di errori di prezzo. Approfittane subito, sono tutte su Amazon.