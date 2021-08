Girovagando un po' su Amazon puoi imbatterti in oggetti particolarissimi, che in realtà sono cellulari assurdi. Belli, colorati, microscopici: i più belli sono quelli che ti mostrerò oggi e la cosa più assurda sai qual è? Costano tutti pochissimo!

Amazon: cellulari strani, e spettacolari, a bassissimo prezzo

Il primo, il più strano e il mio preferito, è un'auto. Una bella automobile, che apri ed è in realtà uno cellulare a conchiglia ricco di funzioni e con addirittura display a colori e fotocamera frontale. Sai quanto costa? 36€ appena!

Serve una penna? Serve una penna che faccia anche telefonate? Serve un oggetto che lasci tutti a bocca aperta e che puoi abbinare al tuo smartphone (come fosse uno smartwatch) oppure inserire una SIM e usarlo da solo? Bene, lo prendi a 36€ circa da Amazon.

Il terzo cellulare, ammetto, vorrei facesse parte della mia vetrina dei cellulari più strani. Si, Hello Kitty in formato cellulare a conchiglia è una vera e propri meraviglia. un'esplosione di dolcezza che porti a casa a poco più di 50€ con spedizioni gratis.

Il quarto cellulare è assurdo: sembra uno smartphone in miniatura ed è super sottile. Super compatto (è alto circa 9 centimetri) è l'ideale per avere in tasca un telefono vero e proprio, senza però tutte le distrazioni di un vero smartphone. Quanto costa? Appena 25€!

Il quinto è un cellulare… da orecchio. Davvero, è proprio un auricolare, che però è un vero e proprio telefono con tanto di alloggio SIM e possibilità di usare la tastiera. Bellissimo da vedere, è anche super utile. Su Amazon lo prendi ad appena 37€ con 7€ di spese di spedizione.

