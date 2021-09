Amazon: 10 prodotti praticamente GRATIS (solo spedizioni)

Se ti dico che su Amazon ci sono prodotti tech che costano pochi centesimi, quasi gratis, che porti a casa pagando praticamente solo le spedizioni, devi credermi. Guarda queste 10 occasioni che ho scovato e scegli il tuo preferito.

Amazon: 10 prodotti (quasi) gratis

Il primo prodotto è un trovatutto Bluetooth, perfetto per chi perde chiavi, borse e altri oggetti. Lo porti a casa a 0,19€ (spedizioni 2,99€).

Il secondo prodotto è un'utilissima antenna WiFi per PC, decoder e non solo. La prendi a 0,59€ con spedizioni di 2,99€.

Il terzo gadget è un cavo USB con tre uscite sempre a disposizione: microUSB, USB C e Lightning. Quello che serve, sempre a disposizione. Lo porti a casa a 0,50€ (spedizioni 3,99€).

Il quarto dispositivo ti permette invece di portare il Bluetooth dove non c'è: in auto, su delle casse che suonano bene, ma non hanno questo tipo di connessione. Lo prendi a 0,19€ con spedizioni di 2,99€.

La quinta occasione è un pennino, utile da usare su smartphone e tablet. Super elegante e di colore nero, lo porti a casa a 0,14€ con spedizioni di 1,99€.

Il sesto prodotto è un auricolare senza fili, perfetto per chi non ama indossarne due quando parla al telefono. Piccolo, compatto e con design in ear: lo porti a casa a 1 centesimo con spedizioni di 3,99€.

La settima occasione è un ottimo mouse senza fili, super compatto e con design decisamente interessante. Lo porti a casa a 0,39€ con spedizioni di 3,99€.

L'ottavo prodotto è un accessorio OTG. Un accessorio che permetterà al tuo smartphone (con ingresso USB C) di aggiungere una vera e propria porta USB. Lo porti a casa a 0,49€ con spedizioni di 3,99€.

La nona occasione da non perdere è un hub USB, con ingresso per 4 periferiche. Utilissimo, puoi accendere ogni presa singolarmente, dall'interruttore. Lo porti a casa a 0,32€ con spedizioni di 3,99€.

Il decimo e ultimo prodotto è una vera chicca. Un caricatore wireless in stile legno, perfetto per smartphone e wearable. Bello e di design, lo porti a casa a 0,89€ con spedizioni di 3,99€.

