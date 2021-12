Amazon: 10 gadget tech a meno di 3€, INCREDIBILE

Ci credi se ti dico che su Amazon puoi trovare gadget tech a meno di 3€? Occasioni super nascoste, per toglierti uno sfizio a cuor leggero, senza appesantire il saldo della carta di credito. Non sono certamente prodotti top di gamma, ma funzionano e – di certo – sono dei piccoli affari. Dai un'occhiata!

Amazon: gadget tech a meno di 3€, occasioni nascoste

Una carrellata di prodotti di tutti i tipi, devi solo scegliere quello che ti colpisce di più e approfittarne.

Un dispositivo per portare il Bluetooth dove non c'è, sfruttando il jack audio da 3,5mm. Perfetto per auto o casse audio lo prendi a 1,69€ con spedizioni di 1,98€.

Un pratico mouse wireless compatto, da tenere in borsa e affiancare al tuo PC portatile ogni volta che ti serve. Dotato di tutti i pulsanti che servono, lo prendi a 2,99€ con spedizioni di 1,98€.

Un paio di auricolari Bluetooth con design in ear, dotati di supporto da collo e pratico telecomando con pulsanti. Perfetti anche per lo sport, lo porti a casa a 2,32€ con spedizioni di 2,52€.

Un trovatutto Bluetooth, utile per chi tende a perdere oggetti in continuazione. Lo attacchi alle chiavi, ad esempio, configurare il dispositivo con lo smartphone e poi sei sicuro di non rischiare più di dimenticare i tuoi oggetti in giro. Lo porti a casa a 2,64€ con spedizioni di 1,99€.

Un lettore MP3, l'ideale per non dover portare con te lo smartphone quando – ad esempio – fai sport, ma vorresti sentire un po' di musica. Inserisci una microSD e ricarichi la batteria integrata solo quando serve. Lo prendi a 1,53€ (spedizioni di 1,99€).

Questo telecomando Bluetooth è geniale: lo colleghi allo smartphone e poi puoi scattare foto a distanza. Perfetto per selfie panoramici oppure per foto di gruppo. Portalo a casa a 2,55€ (spedizioni gratis!).

Uno speaker Bluetooth super compatto per ascoltare tutta la musica che vuoi, dove vuoi. Supporta anche la radio FM e c'è l'ingresso per microSD. Lo prendi a 1,99€ (spedizioni 3,99€).

Un prodotto utilissimo per vecchie automobili. Lo installi nella porta accendisigari, configuri la frequenza FM che leggi, inserendola direttamente sullo stereo della vettura e hai finito. Godi di musica in Bluetooth, sistema di vivavoce, ricarica di dispositivi e lettura di memorie esterne per ripdrodurre musica. Lo prendi a 2,28€ con spedizioni gratis.

Un'antenna, con scheda integrata, perfetta per portare il WiFi ovunque serva. Sul PC, se la scena interna si è rotta, su un decoder compatibile e non solo. Lo porti a casa a 1,29€ con spedizioni di 4,99€.

Per chi ascolta musica ovunque, persino in doccia, questo speaker Bluetooth impermeabile è un must have. Lo attacchi alla parete della doccia e – se arriva una chiamata mentre sei in doccia – puoi addirittura rispondere. Uno sfizio particolare, che puoi toglierti a 1,19€ (spedizioni di 3,99€).

Insomma, di gadget tech a meno di 3€ su Amazon puoi trovarne parecchio. Certo, non si tratta di dispositivi di punta, ma lo spirito è quello di togliersi uno sfizio con un device funzionante, facendo shopping con leggerezza.