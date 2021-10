Amazon: 10 ASSURDITÀ economiche che ti semplificano la vita

Delle utilissime assurdità economiche, che trovi su Amazon con spedizioni rapide e gratis. Sulla celebre piattaforma di e-commerce ci sono dei prodotti spettacolari, che probabilmente non hai mai visto, ma dei quali potresti innamorarti. Sono semplicemente geniali e ti semplificano la vita. Dai un'occhiata ai 10 che ho selezionato.

Amazon: 10 prodotti economici geniali

Forse qualcuno di questi oggetti l'hai già visto, ma sono sicura che la maggior parte ti suonerà nuova e forse risponderà a un bisogno, che finora non sapevi come soddisfare. Sono stata attenta al budget mentre li sceglievo: sono tutti super economici e arrivano a casa con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

1) La saponetta d'acciaio a 6,55€

Sono super sicura che non l'hai mai vista. Una saponetta di acciaio, che basta sfregare fra le mani, sotto acqua corrente, per eliminare qualsiasi cattivo odore dalla pelle (pesce, aglio, cipolla, fumo di sigaretta). Provare per credere: solo 6€ circa per un prodotto da usare all'infinito.

2) Strizza dentifricio: 2 pezzi a 6,99€

Basta sprecare il dentifricio, perché lo so che lo fai. So che premi un po' dove capita sul tubetto, basta che ne esca un po'. Invece no, con questo gadget geniale smetterla di sprecarlo: il pacco con due pezzi lo prendi a 6€ circa.

3) Vaporiera per microonde a 9,99€

Cucinare, anche se hai poco tempo, non significa necessariamente aprire un tubo di Pringles e ingurgitarne il contenuto rapidamente. Con una vaporiera per microonde, anche i più svogliati (lunga lista nella quale mi inserisco anche io) potranno nutrirsi in modo adeguato. Il modello a due piani ti permette di cuocere due pietanze contemporaneamente e in pochissimi minuti. Quando hai finito, la metti in lavastoviglie e sei a posto. La prendi a 9€ appena e ricominci a mangiare in modo decente.

4) Mini tritatutto con batteria integrata a 14,90€

Il mio personalissimo prodotto mai più senza. Ne ho uno, ne avrò regalati una decina. Un tritatutto compatto, perfetto per i condimenti oppure per preparazioni per una sola persona. Batteria integrata ricaricabile e funzionamento senza fili: possibile che non sia ancora stato premiato come elettrodomestico più comodo del mondo? Finalmente non serve più prendere il mega robot per ogni cosa da tritare e non serve usare quelli manuali, che si rompono puntualmente. Lo prendi a 14€ circa appena.

5) Schiumatore per birra a 9€

Ricordi le Pringles al punto 3, beh con una birra ci stanno bene per l'aperitivo. Perché non guastare, in qualsiasi momento, la tua bevanda preferita con una sopra una schiuma bella densa e corposa? Lo schiumatore di birra, semplicissimo da usare, lo prendi a 9€ circa.

6) Gommini paracolpi: 122 pezzi a 7,99€

Oggi ti svelerò come proteggere mobili e non solo, dagli urti accidentali. I gommini paracolpi in silicone sono una vera e propria manna dal cielo. Hai presente quando le ante della cucina sono disposte in modo da sbattere l'una contro l'altro quando le apri? Oppure la sedia che tocca puntualmente il muro? Il cassetto che si chiude con violenza? Ce ne sono di esempi e di mobili che puoi salvare con questa genialata, che anche trasparente, quindi non rovina l'arredo. Il pacco con 122 pezzi lo prendi a 7,99€.

7) Luce LED per il WC RGB con sensore a 6,90€

Lo so che lo desideri, anche se non l'hai mai ancora provato. Questo sistema di luce LED multicolore (RGB, appunto) lo piazzi nel WC, il sensore di prossimità sesta fuori e – ogni volta che ti avvicini – si accende con il colore scelto. Lo porti a casa a 6,90€ e – fidati – l'effetto WOW è assicurato.

8) Bombe da bagno: 6 pezzi a XXL a 9,99€

Se hai una vasca da bagno e non hai mai provato una bomba, devi rimediare. Per rilassarsi, sono il massimo. Le inserisci all'interno, aggiungi l'acqua alla temperatura ideale e ti godi un'atmosfera incredibilmente rilassante: un mix fra bolle, buon profumo, olii essenziali. Una goduria, insomma. Il pacco da 6 pezzi, in formatto XXL, lo porti a casa a 9,99€.

9) Multicavo tutto in uno a 6,99€

Un cavo, tutte le uscite che ti servono. Non dovrai più dare di matto, cercando l'uscita che ti serve: micro USB, USB C oppure Lightning (per iPhone). Le avrai tutte sempre a disposizione, in un unico cavo. Il bello è che puoi usarle singolarmente oppure tutte insieme. Questo multicavo utilissimo lo porti a casa a 6,99€.

10) Ghiaccio istantaneo Pic: 2 pezzi a 6,10€

Proprio quel ghiaccio, che ti serve dopo un piccolo incidente domestico e puntualmente non c'è. Il ghiaccio istantaneo dovrebbe essere in qualsiasi casa perché può tornare utile in qualsiasi momento. Anzi, dovrebbe essere in auto, in borsa, ovunque. Già, perché piccoli (e non solo) incidenti capitano ovunque. Il pacco doppio, del celebre brand Pic, lo prendi a 6,10€.

Quale fra queste assurdità economiche, ma utilissime, ti è piaciuta di più? Ricorda, sono tutte su Amazon con spedizioni rapide e gratis.