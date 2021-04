Amazfit Bip U Pro è uno dei prodotti più venduti del brand; lo smatwatch è arrivato come una versione migliorata del precedente Bip U, che è stato commercializzato diversi mesi or sono. Il nuovo gadget è dotato di funzionalità di tutto rispetto come un ampio schermo quadrato, un sensore di frequenza cardiaca, il GPS, la resistenza all’acqua 5ATM e molto altro ancora. Su Amazon si porta a casa a 59,00€ con spedizione gratuita e consegna celere.

Amazfit Bip U Pro specifiche e caratteristiche

Lo smartwatch misura 40,9 x 35,5 x 11,4 mm e pesa solo 31 grammi con il cinturino; ha una struttura in policarbonato che offre agli utenti una resistenza all’acqua di 5 ATM. Il cinturino è realizzato in silicone morbido e delicato sulla pelle.

Il Bip U Pro ha un display a colori LCD IPS da 1,43 pollici che offre una risoluzione di 320 x 320 pixel. Lo schermo è protetto da un vetro curvo 2.5D, dotato di un rivestimento anti-impronte.

Non di meno è dotato di sensori come un sensore di frequenza cardiaca, un sensore SpO2 per misurare il livello di ossigenazione presente nel sangue, un accelerometro, un giroscopio e un sensore geomagnetico. È anche dotato del supporto della connettività Bluetooth 5.0 per l’accoppiamento rapido ad uno smartphone. Funziona su RTOS ed è compatibile con Android 5.0 o versioni successive e dispositivi iOS o versioni successive.

Vanta una batteria da 230 mAh che impiega circa 2 ore per caricarsi completamente. Con un uso standard può durare fino a 9 giorni e fino a 5 giorni con un uso intenso. C’è un microfono integrato che supporta l’assistente Alexa. Bip U Pro supporta anche oltre 60 modalità sportive, il monitoraggio del sonno, il monitoraggio del livello di stress e del ciclo mestruale.

Prezzi e disponibilità di Amazfit Bip U Pro

L’Amazfit Bip U Pro è disponibile nelle seguenti colorazioni: nero, verde e rosa. Per meno di 60€ è un vero affare.

