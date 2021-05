Con l’arrivo della festa della mamma, Amazfit ha proposto diversi prodotti a prezzi super interessanti: le promo sono valide fino a venerdì prossimo (7 maggio( sul sito proprietario del brand. Per chi volesse, c’è anche la possibilità di acquistarle dal canale di Amazon. Fra i gadget tech più interessanti segnaliaom il GTS 2 Mini, il GTS e il GTE, il GTR 2e, il Bip U, il GTR 47 e il T Rex Pro. I wearable si possono acquistare tutti sul sito e rappresentano il regalo perfetto per le mamme più tecnologiche.

Un Amazfit per tutte le persone

Con i suddetti smartwatch, le mamme avranno un prezioso alleato per la quotidianità; pensiamo al GTS e al GTR 2e che sono adatti a tutte le donne che amano correre all’aperto e praticare attività sportive quotidianalmente, indoor e outdoor. Non di meon, sono orologi dotati di 12 modalità sportive con microfono e altoparlante.

Per le mamme che non rinunciano allo stile invece troviamo il GTS 2 Mini: piccolo, carino, compatto, leggero e sottile ma con un’autonomia incredibile. Un vero e proprio supporto tecnologico per la giornata quotidiana. Anche qui, grazie al microfono e allo speaker, si può parlare senza mai interrompere le proprie attività sportive e/o quotidiane.

Il Bip U è invece un device concreto, solido e funzionale, dal design pratico e comodo. Si posono scegliere tanti sfondi, quadranti e molto altro: tutto acquisisce più stile.

Infine, per i papà troviamo il T Rex Pro, un orologio rugged incredibile che può resistere a tutto e che affronta le condizioni climatiche più ardue. Tanti sensori a bordi: troviamo quello per il monitoraggio dell’ossigeno, del battito e molti altri ancora.

