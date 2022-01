Amazfit T-Rex: smartwatch INDISTRUTTIBILE a 99€, follia totale

Amazfit T-Rex è uno smartwatch indistruttibile pazzesco, adesso in sconto su Amazon a prezzo pazzesco in occasione delle promo di inizio anno. Un wearable pronto a resistere a calore, freddo, urti e non solo. A garantirne la robustezza ci sono ben 12 certificazioni militari, ottenute dopo svariati test di resistenza. Dotato anche di GPS integrato, lo porti a casa a 99€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Amazfit T-Rex a prezzo pazzesco su Amazon

Un wearable spettacolare, perfetto da tenere al polso in qualsiasi condizione senza remore. Sopporta alla perfezione da temperature estreme da -40 a +70 gradi centigradi senza alcun problema. Non solo: immergilo fino a 50 metri senza che il device subisca danni di alcun genere.

Gestisci rapidamente dal polso notifiche, avvisi, chiamate in arrivo, promemoria e non solo. Tutto senza dover prendere lo smartphone. Ovviamente si tratta di un dispositivo perfetto per l’attività fisica. Grazie al GPS integrato, potrai tenere perfettamente traccia delle tue performance e non solo: puoi scegliere fra 14 modalità sportive quella che preferisci e monitora i tuoi progressi.

Naturalmente, si tratta anche di un ottimo alleato per la salute. Battito cardiaco H24 e non solo, tutto dal polso. Per finire, degni di nota sono il display AMOLED ad altissima visibilità e l’estetica: che sia uno smartwatch indistruttibile lo si capisce al primo sguardo! Persino l’autonomia energetica è assurda: fino a 20 giorni senza dover ricorrere alla ricarica.

Insomma, Amazfit T-Rex è un wearable eccellente, ora anche a gran prezzo su Amazon: completa l’ordine rapidamente per portarlo a casa a 99€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.