Amazfit T-Rex Pro: smartwatch SUPER RESISTENTE a prezzo REGALO

Amazfit T-Rex Pro è uno tra gli smartwatch più amati e apprezzati da chi pratica sport e non solo, quest’oggi incredibilmente in offerta su Amazon a un prezzo davvero senza concorrenti. Con uno sconto del 29% che lo fa crollare ad appena 119€, hai la possibilità di allacciare al polso un wearable completo di tutto ciò di cui hai bisogno e molto altro ancora.

Realizzato con una cassa circolare ad alta resistenza di graffi e anche urti, lo smartwatch a marchio Amazfit presenta un bellissimo pannello touch a colori da 1.3 pollici a tecnologia AMOLED con colori vividi e una buona luminosità.

C’è uno sconto su Amazon niente male per il bellissimo Amazfit T-Rex Pro

Inoltre, sul versante opposto un precisissimo sensore HR si occupa di registrare costantemente 24/7 la frequenza cardiaca, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e molto altro ancora, mentre la batteria di nuova generazione ti assicura lunghissime giornate di utilizzo senza temere di restare senza autonomia.

Amazfit T-Rex Pro è anche uno tra gli sportwatch più apprezzati del momento: con il pieno supporto a più di 100 modalità sportive con tanto di tracking GPS, infatti, lo smartwatch registra costantemente le tue prestazioni fisiche per aiutarti a migliorare la tua forma e abbracciare uno stile di vita sano e in movimento.

Lo smartwatch a marchio Amazfit ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista, anche le più spericolate in cui i wearable di altri brand non si spingono. Mettilo subito nel carrello fintanto che puoi acquistarlo con uno sconto del 29% e con le spedizioni rapida e completamente gratuite incluse nel servizio Prime di Amazon.

