Amazfit T-Rex Pro, indistruttibile quanto POTENTE: da mettere al polso

Se vuoi uno smartwatch che possa reggerti il gioco nelle tue imprese più pazze, Amazfit T-REX Pro è il prodotto da non perdere di vista. Praticamente indistruttibile quanto pieno di tecnologia, questo gioiellino è un toccasana.

Ha un costo un po’ elevato ma senti un po’, hai un’occasione unica: se apri Amazon e clicchi sul coupon risparmi il 30% in una mossa. Prezzo finale di appena 118,70€ da spendere senza incertezze.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Amazfit T-Rex Pro: lo smartwatch che stupisce

Disponibile in questa colorazione grigia veramente bella, al polso Amazfit T-Rex Pro non ti fa rimanere senza funzioni che ti possano tornare utili. Perfetto sia per lui che per lei, questo è uno smartwatch che vale la spesa e ora che è in promozione è praticamente un affare.

Un po’ ti illude perchè a prima vista sembra un più classico orologio da polso con la sua cassa rotonda, ma al suo interno custodisce un display AMOLED touch di prima qualità. Lo sfiori ed hai un menù di impostazioni e di possibilità a portata di dito.

Ovviamente non mancano all’appello:

modalità sportive , 100 in totale;

, 100 in totale; sensori dedicati alla tua salute;

GPS integrato;

integrato; impermeabilità fino a 10 ATM;

fino a 10 ATM; monitor del sonno.

Quando ti dico che non ti dà pensieri è perché anche la sua batteria non fa scherzi. Ti basta una carica per andare avanti ben 18 giorni di autonomia e che dirti se non che ha anche 15 certificazioni di livello militare al suo seguito?

Un vero e proprio colosso pronto ad affrontare qualunque avventura con te. Non perdere questa occasione di portare a casa il tuo Amazfit T-REX Pro a soli 118€ grazie al coupon che spunti con un solo click su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.