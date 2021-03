Huami ha appena pianificato un evento speciale per il prossimo 23 marzo; in quella data, l’azienda svelerà – molto probabilmente – il nuovissimo smartwatch rugged del brand, l’Amazfit T-Rex Pro. dai poster teaser promozionali è quasi certo che si tratti del suddetto gadget. Ricordiamo anche che l’articolo è apparso in numerosi leaks nelle ultime settimane e la sua commercializzazione la si attende da diverso tempo oramai.

Amazfit T-Rex Pro: cosa sappiamo?

I colleghi di Gizmochina hanno individuato l’annuncio sull’Amazfit Store ufficiale su AliExpress. I poster teaser (correlati qui sotto) mostrano la silhouette di un orologio rugged il cui design sembra corrispondere in tutto e per tutto a quello dell’Amazfit T-Rex Pro.

Una fuga di notizie trapelata all’inizio di questo mese ha rivelato che il gadget avrà uno schermo AMOLED 360 x da 1,3 pollici , un display 360 con protezione Gorilla Glass e il rivestimento oleorepellente. Verrà fornito con il sensore BioTracker 2 PPG, un sensore di accelerazione a 3 assi, il giroscopio a 3 assi, un altimetro e il sensore geomagnetico. L’orologio supporterà anche i sistemi di navigazione satellitare GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo.

Oltre al Biotracker 2 PPG, Amazfit T-Rex Pro disporrà dell’impermeabilità superiore alle 10 ATM. La capacità della batteria rimarrà invariata a 390 mAh ma arriverà con un nuovo sistema operativo basato su RTOS (Real-Time OS). Lo smartwatch sarà compatibile con i dispositivi Android e iOS. Sarà commercializzato in tre differenti colorazioni.

Una pagina del prodotto trapelata mostra che l’Amazfit T-Rex Pro costerà € 169,90 in Europa, mentre l’elenco AliExpress ha inserito un prezzo segnaposto di $ 299. Vi consigliamo di prendere questi prezzi con “un pizzico di sale” e attendere fino alla data di lancio del 23 marzo per conoscere quanto costerà ufficialmente il device.

Amazfit

Smartwatch