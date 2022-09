Amazfit Stratos 3: prezzo FOLLE e ulteriore sconto coupon

Non ci sono parole per descrivere questa offerta di Amazon che per pochi giorni ha messo a disposizione uno degli smartwatch più quotati sul mercato. Si tratta del bellissimo Amazfit Stratos 3, che potrai portarti a casa a soli 99.90 euro, applicando il coupon.

Design accattivante con display circolare da 1,34 pollici, studiato per essere visibile anche quando colpito direttamente dalla luce del sole. Modalità di risparmio energetico per una durata eccezionale. GPS integrato, memoria interna per la musica e resistente all’acqua fino a 50 metri.

Uno smartwatch che non teme confronti e che non ti deluderà. Vai ora su Amazon, perché non sono certo che l’offerta durerà ancora per molto. Metti subito nel carrello il tuo Amazfit Stratos 3, applica lo sconto coupon e paga solamente 99.90 euro.

Amazfit Stratos 3: una forza della natura sempre con te

Con Amazfit Stratos 3 potrai memorizzare la musica che più ti piace e, collegando direttamente gli auricolari Bluetooth, ascoltarla senza bisogno del tuo smartphone. Grazie agli algoritmi ufficiali Firstbeat, utilizzati anche dalle squadre sportive professionistiche, avrai a disposizione dati professionali, per monitorare il tuo stato di salute mentre svolgi una delle 80 modalità sportive che offre lo smartwatch.

Nuota o addirittura immergiti sott’acqua senza nessun problema. Infatti Amazfit Stratos 3 gode di una protezione all’acqua di ben 5 ATM, ovvero 50 metri. L’autonomia è notevole e attivando la modalità ultra endurance potrà durare 14 giorni mantenendo comunque attive diverse funzioni tra cui il monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, le notifiche, e fino a 19 attività sportive.

Un mostro di prestazioni da usare in qualsiasi momento della giornata. Non perdere questa golosa occasione e metti subito nel tuo carrello Amazfit Stratos 3, che con un ulteriore sconto coupon al check-out, lo pagherai solo 99.90 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.