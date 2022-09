Amazfit presenta i nuovi smartwatch GTR 4, GTS 4 e GTS 4 Mini

IFA 2022 di Berlino è l’occasione per Amazfit per presentare la sua quarta generazione di smartwatch delle serie GTR e GTS.

I nuovi dispositivi indossabili si caratterizzano per la presenza di un sistema GPS a polarizzazione circolare per garantire all’utente un posizionamento di altissima precisione. Non mancano rinnovate funzioni sportive avanzate, con ampi display con tecnologia AMOLED HD racchiusi in un design elegante.

Amazfit GTR 4, GTS 4 e GTS 4 Mini: scopriamo i nuovi smartwatch Amazfit

Amazfit GTR 4 e GTS 4 sono stati progettati per adattarsi a uno stile di vita professionale e attivo: per questo sono dotati di funzioni aggiornate per il monitoraggio dello sport e della salute, con oltre 150 modalità sportive che includono il riconoscimento automatico di otto sport e 15 esercizi di forza per l’allenamento in palestra.

Caratteristica saliente di entrambi i dispositivi è poi rappresentata dalla presenza della tecnologia GPS a doppia banda a polarizzazione circolare, in modo da avere una potenza del segnale di posizionamento accurata e precisa anche in luoghi remoti e difficili. La tecnologia supporta cinque sistemi satellitari, che arriveranno a sei con un futuro aggiornamento firmware.

Non mancano le funzioni per il monitoraggio della salute, con frequenza cardiaca, saturazione di ossigeno del sangue e livelli di stress controllati 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Insieme a questo, c’è anche spazio per un miglior monitoraggio del sonno, dando la possibilità di creare i propri programmi a seconda delle abitudini ed esigenze personali.

Entrambi i dispositivi sono dotati di una batteria potente per una lunga autonomia: fino a 14 giorni per GTR 4 e oltre una settimana per GTS 4 con un utilizzo tipico. È presente anche lo smart assistant tramite Alexa, con altoparlante incorporato e la possibilità di trasmettere in tempo reale i dati delle modalità sportive.

Raffinati ed eleganti, GTR 4 ha un design di alto livello che include una lunetta in vetro antiriflesso. GTS 4 è più sottile e leggero, con un display HD AMOLED da 1.75 pollici che gode di un impressionante rapporto schermo corpo del 72,8% e di 341 ppi.

Amazfit GTR 4 e GTS 4 avranno un prezzo di partenza di 199,99 euro e arriveranno in Italia tra metà settembre e ottobre 2022.

Infine, c’è spazio anche per GTS 4 mini, uno smartwatch leggero, compatto ma potente con monitoraggio della salute 24 ore su 24, oltre 120 modalità sportive e un ampio display a colori HD da 1.65 pollici. La batteria da 270mAh garantisce una lunghissima durata che può arrivare fino a 15 giorni. Il prezzo è di 99,99 euro, con disponibilità in Italia prevista prossimamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.