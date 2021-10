Amazfit PowerBuds e ti alleni a suon di musica, MOZZAFIATO -76%

Se sei un tipo sportivo che ama allenarsi a ritmo di musica, ti devo confessare un segreto: le Amazfit PowerBuds sono state create appositamente per te. Disponibili in promozione, non solo te le porti a casa al prezzo più basso online ma concludi l'affare del secolo. Sono degli auricolari veramente pazzeschi che a 58,56€ su AliExpressdovrebbero essere presi di fretta in furia.

In più con l'IVA già inclusa e le spedizioni gratuite praticamente le ricevi a casa senza alcun costo aggiuntivo.

Amazfit PowerBuds: l'importanza delle giuste wearable

Fare dello sport con una buona playlist è veramente pazzesco. Senti proprio l'energia che ti scorre nelle vene e sei pronto a metterti sempre di più in gioco. La maggior parte di wearable diffuse sul mercato, tuttavia, non sono impermeabili e non adatte a questo scopo. Se però vuoi prendere due piccioni con una fava, affidati alle Amazfit PowerBuds. Sono disponibili in tre bellissime colorazioni, spetta a te decidere quale preferisci.

Sono praticamente perfette perché quando non le utilizzi durante gli allenamenti diventano delle semplici wearable. Sono dotate, infatti di alette che si attaccano e si staccano per consentirti di avere sempre l'esperienza migliore. In confezione trovi diverse punte in silicone morbido con cui personalizzi la vestibilità ancora di più.

Erogano la musica in modo forte e potente con una qualità eccelsa. Sono dotate altresì di microfono e cancellazione attiva del rumore per chiamate e dialoghi nitidi e cristallini. In più con un solo dito gestisci la riproduzione attraverso i comandi touch.

Sono compatibili con Google Assistant, Apple Siri e XiaoAI e la batteria delle sole cuffie ha un'autonomia di 8 ore per non doverti fermare mai.

Ps: c'è anche la ricarica rapida inclusa.

Esterrefatto? Allora non farti scappare la Amazfit PowerBuds su AliExpress a soli 58,56€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.