Huami ha appena svelato il nuovissimo smartwatch Amazfit Pop Pro pensato per i bambini. Di fatto, il produttore cinese di smartwatch e società quotata alla Borsa di New York ha presentato ufficialmente i suoi primi smartwatch per bambini in Cina.

Amazfit Pop Pro: le caratteristiche

Il prodotto in questione è soprannominato Amazfit Pop Pro ed è specificamente progettato per i minori. L'azienda ha condiviso alcuni dettagli del prodotto, ma il prezzo e la disponibilità.

Il fondatore e CEO di Huami, Huang Wang, ha pubblicato un post su Weibo spiegando perché l'azienda ha deciso di lanciare uno smartwatch per bambini.

Il funzionario ha lasciato intendere che l'azienda ha ricevuto per la prima volta l'offerta di progettare un orologio per bambini sei anni fa, quando stava lavorando ancora al suo primo wearable classico. Tuttavia, il team ha inizialmente rifiutato l'offerta, optando invece per il rilascio di prodotti per adulti.

Inoltre, gli orologi per bambini a quel tempo erano fondamentalmente dispositivi GPS con funzioni di chiamata alquanto limitati. Attualmente, il settore è pieno di diversi modelli di smartwatch progettati per i bambini e la concorrenza si è fatta più agguerrita che mai rispetto a sei anni fa. Pertanto, la società ha ritenuto che questo fosse un momento migliore per salire sul treno e prendere una fetta della torta.

Gli orologi sono ora dotati di giochi e diverse risorse di apprendimento che, secondo il CEO, possono portare a problemi agli occhi e rischiano di compromettere la capacità di apprendimento del bambino viste le piccole dimensioni del gadget stesso. Pertanto, l'attenzione del marchio sarà sulla salute dei minori; il wearable sarà al 100% innocuo per i bambini.

Inoltre, Amazfit Pop Pro sarà dotato di modalità sport/fitness integrate che offrono funzionalità come salto con la corda, sit-up, corsa, al fine di aiutare i bambini a migliorare le loro capacità sportive. L'orologio è inoltre dotato di monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24, monitoraggio del sonno specifico e delle attività pensate per i bambini.

Huami ha anche rivelato che sta collaborando con l'Huyan Research Institute del First Hospital del Guangzhou Medical College e il team del famoso accademico Zhong Nanshan per promuovere attivamente la prevenzione degli attacchi d'asma dei bambini. I risultati della ricerca dovrebbero essere di grande aiuto per la futura iterazione degli orologi per bambini.

Oltre alle funzioni innovative di cui sopra, lo smartwatch Pop Pro manterrà anche le funzioni di base: rete 4G, multi-posizionamento AI, videochiamate ad alta definizione, scattare foto, chiamare gli amici, supporto vocale XiaoAI, Alipay piggy banca, ecc. L'orologio è dotato di un grado di protezione IP68 e dispone di un cinturino in silicone alimentare.

