Amazfit Neo: smartwatch completo con batteria SUPER a prezzo shock

Amazfit Neo è uno degli smartwatch economici più apprezzati sul mercato, e quest'oggi è possibile acquistarlo in offerta su Amazon a un prezzo a cui non è possibile resistere.

Infatti, spendendo appena 24€, hai la possibilità di allacciare al polso un device che ti garantirà grandi soddisfazioni fin dal primo utilizzo.

Amazfit Neo in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi lasciarti scappare

Con un design unico e singolare molto ispirato agli orologi Casio, il wearable di Amazfit ti assicura un tracking preciso e costante di numerosi dati. Il display da 1.2 pollici sempre attivo e in stile retro ti permette di avere sempre sotto controllo le informazioni più utili, mentre il resto dei sensori operano in sottofondo per registrare i dati più importanti.

Infatti, oltre al tracking costante 24/7 del battito cardiaco e della qualità del sonno, lo smartwatch è completamente compatibile con iOS e Android per ricevere le notifiche in tempo reale. Con una cassa robusta e impermeabile fino a 5 ATM (50 metri), Amazfit Neo è anche in grado di registrare informazioni relative all'attività fisica come la camminata, la corsa (al chiuso e all'aperto), la bicicletta (al chiuso e all'aperto) e molto altro.

Che dire poi dell'autonomia: nonostante il prezzo molto economico, lo smartwatch ti assicura fino a 37 giorni di utilizzo con una singola carica. Una volta tolto dalla ricarica e allacciato al polso, sarai in grado di fare più di quattro settimane di utilizzo senza necessità di metterlo in ricarica.

Cosa stai aspettando? Ad appena 24€ lo smartwatch di Amazfit è l'offerta tech che stavi aspettando da tanto tempo. Unisciti ai tantissimi utenti che hanno acquistato lo smartwatch e ne sono rimasti stregati dal design e dalla qualità costruttiva. Ricordati di selezionare la voce “Riscatta” nella pagina di Amazon per ottenere un coupon da 5€ e pagare così il device a un prezzo ridicolo.