Amazfit GTS: smartwatch COMPLETO DI TUTTO con super batteria (-40%)

Dimentica chi ti dice che devi spendere centinaia di euro per acquistare uno smartwatch di qualità: questa offerta di Amazon ti permette di allacciare al polso l’ottimo Amazfit GTS a un prezzo davvero conveniente. Ti bastano appena 53€ per riceverlo direttamente a casa, complice uno sconto del 40% che ti fa risparmiare 36€.

Nonostante il prezzo evidentemente molto economico, il wearable del colosso cinese ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali necessità sin dal design.

Su Amazon c’è il 40% di sconto per acquistare Amazfit GTS: affare d’oro

La cassa leggermente squadrata abbraccia un bel pannello touch a colori ad altissima risoluzione, mentre la lavorazione impermeabile ti permette di indossarlo anche sotto l’acqua senza alcun timore. Amazfit GTS è uno tra i pochissimi smartwatch a montare un sensore HR super preciso capace di registrare costantemente il battito cardiaco e anche la qualità del sonno, mentre la batteria di lunghissima durata è ottimizzata per accompagnarti per ben 14 giorni con una singola carica.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge poi il pieno supporto al tracking dell’attività fisica: Amazfit GTS riconosce 12 modalità sportive, dal nuoto allo sci, per aiutarti a restare in forma e migliorare le tue prestazioni fisiche. A questo prezzo lo smartwatch economico di Amazfit rappresenta un’occasione unica da non farsi assolutamente scappare. Mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.