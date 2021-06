Tra le offerta di oggi c'è lo smartwatch Amazfit GTS disponibile su Amazon a 99,90€, allo sconto preapplicato del 15% si aggiunge un ulteriore coupon da 10€, selezionando l'apposita casella e aggiungendo il prodotto al carrello.

Il brand Amazfit è una costola di Xiaomi che negli ultimi anni è arrivata sul mercato italiano con una serie di smartwatch piuttosto interessanti. I suoi dispositivi indossabili vantano caratteristiche e funzionalità degne di marchi più blasonati ma proposti a prezzi aggressivi. Al design squadrato si affianca un display da 1.65 pollici protetto da un vetro con curvatura 2.5D e installato su una cassa in policarbonato, per un peso complessivo di circa 32 grammi.

Il sistema operativo consente di ricevere le notifiche al polso e di modificare il quadrante scegliendo tra le diverse opzioni disponibili, inoltre si può sostituire il cinturino con un modello compatibile in silicone, tessuto o acciaio. Amazfit GTS ha un'autonomia di circa 14 giorni, con un utilizzo particolarmente intenso si supera comunque un'intera settimana con una sola carica.

Amazfit GTS si trova in offerta su Amazon a 99,90€, applicando il codice coupon da 10 euro in fase d'acquisto. Non manca la spedizione Prime con consegna senza costi aggiuntivi entro 1-2 giorni lavorativi.

