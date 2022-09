Amazfit GTS 4 Mini in Italia, uno spettacolo: è MINI solo nel prezzo

Uno smartwatch potente, compatto nelle dimensioni e con display spettacolare. Amazfit GTS 4 Mini è finalmente disponibile in vendita anche in Italia e puoi portarlo a casa a prezzo più che concorrenziale. Te l’accaparri a 99€ circa appena da Amazon con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Amazfit GTS 4 Mini: completo, potente ed economico

Il wearable che mette insieme quattro fattori: scheda tecnica completa, dimensioni compatte, un design perfetto da abbinare a qualsiasi outfit e un prezzo super concorrenziale. Il display è un pannello AMOLED da 1,65″: alta visibilità in ogni condizione di luminosità. Il supporto all’utilizzo dell’assistente vocale Alexa, direttamente dal polso, è un plus da non sottovalutare.

Ben 120 modalità sportive, e il GPS integrato ad alta precisione, ti permetteranno di tenere traccia con estrema precisione dei tuoi allenamenti. Ancora, è perfetto come alleato per la salute: battito cardiaco H24, quantità di ossigeno nel sangue, qualità del riposo notturno, monitoraggio dello stress.

Un wearable il cui design di certo non passa inosservata: perfetto da abbinare a qualsiasi outfit, dal più elegante al più sportivo. Naturalmente, puoi personalizzare lo schermo, scegliendo fra un sacco di watch face, quello che preferisci.

Insomma, uno smartwatch – il nuovo Amazfit GTS 4 Mini – spettacolare. Completa l’ordine adesso per averlo a 99,90€ da Amazon, lo prendi con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

